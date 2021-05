Le débrief du jour: Johnson & Johnson suspendu en partie | Chute d’Evenepoel | Les Wallos maintenues

Le vaccin Johnson & Johnson suspendu pour les moins de 41 ans; chute de Remco Evenepoel au Tour d’Italie; les Wallos maintenues à Namur: voici ce qui a fait l’actualité ce mercredi 26 mai 2021.

1. Le vaccin Johnson & Johnson suspendu en partie: la Belgique réagit après le décès d’une citoyenne de moins de 40 ans

La Belgique va demander l’avis de l’agence européenne des médicaments après le décès d’une personne de moins de 40 ans récemment vaccinée par Johnson & Johnson. En attendant plus de précisions, il a aussi été décidé que le vaccin ne serait plus utilisé que pour les citoyens de 41 ans et plus.

2. Giro: Remco Evenepoel chute dans la 17e étape

Lors de la 17e étape du Tour d’Italie, Remco Evenepoel a chuté, surpris par une grosse chute collective devant lui. Le Belge est passé au-dessus du rail de sécurité. Pris en charge par l’équipe médicale, il a pu repartir.

L’Irlandais Dan Martin (Israël SN) a remporté en solitaire cette 17e étape. Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a perdu du temps dans la montée finale mais a gardé le maillot rose de leader à quatre jours de l’arrivée à Milan.

3. Nouvelles révélations dans l’affaire Jürgen Conings

Cela faisait 6 ans que Jürgen Conings était suivi par les services de renseignement. La ministre de la Défense a précisé un scénario hallucinant qui a permis au militaire de faire main basse sur des armes de guerre.

4. Namur: les Fêtes de Wallonie maintenues et adaptées pour gérer la foule

C’est officiel, les Wallos namuroises auront lieu en septembre. Avec des concerts et tous les incontournables du week-end… mais aussi plus de contrôle.

5. Finale de l’Europa League: Manchester United face à Villareal

Trois jours avant la finale de la Ligue des champions, prévue samedi au Portugal, place au dénouement de la Ligue Europa, ce soir à Gdansk, en Pologne. Une affiche plutôt inattendue mais capitale à plus d’un titre, à la fois pour Villarreal, novice des finales européennes, et Manchester United, mastodonte à la recherche de ses lettres de noblesse.

