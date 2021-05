Le retour des kayaks, quelle piscine pour votre budget, l’ostéopathie pour les petits… 10 articles pour les familles à ne pas manquer

Dès samedi, vous pourrez à nouveau descendre la Lesse sur 21 km - Les Belges se ruent sur les piscines: aperçu des prix, des délais et mise en garde - À chaque âge son Manga: nos conseils de lecture… Découvrez notre sélection de 10 articles pour les familles.

À partir de jeudi, un temps relativement sec va s’installer pour une période de 10 jours. L’occasion idéale pour organiser des activités extérieures en famille. Ça tombe bien, la descente de 21 km de la Lesse fait son grand retour. Pour les plus chanceux (ils seraient de plus en plus nombreux), c’est aussi l’occasion de profiter de la piscine installée dans votre jardin. Vous n’en avez pas mais vous vous tâtez ? Nous avons fait le point avec le représentant des piscinistes: tailles, prix, délais… vous aurez ainsi un aperçu global.

Les vacances arrivent et vous n’avez pas encore de destination? Pourquoi pas la Vendée? En famille, nous avons adoré.

Et puis, les vacances, c’est l’occasion de se (re)mettre à la lecture. Un libraire nous donne ses conseils de manga, parce qu’il y en a pour tous les âges.

Enfin, avec sa série «Dessine-moi une actu»: , le JDE (Journal des enfants) répond à la question posée par Aaron: «C’est quoi les règles?».

Bonne lecture

1. Kayak: dès ce samedi le retour de la grande descente de la Lesse

La Commune de Houyet et l’exploitant ont trouvé un terrain d’entente: les kayaks seront de retour sur la Lesse dès ce week-end et la descente de 21 km sera à nouveau accessible. Le parking commence d’ailleurs à accueillir à nouveau les embarcations qui avaient déserté les lieux depuis un certain temps (la grande descente de la Lesse n’avait pas non plus été proposée l’an passé).

2. INFOGRAPHIES | Les Belges se ruent sur les piscines: aperçu des tailles, des prix, des délais et mise en garde...

En à peine cinq ans, le nombre de piscines construites pour des particuliers en Belgique a plus que doublé. Halfpoint - stock.adobe.com Le nombre de piscines privées construites en Belgique augmente. Le secteur est au taquet et formule quelques mises en garde. Le prix moyen d’une piscine se situe dans une fourchette de 50 000 à 65 000€. On fait le point avec Patrice Dresse, le directeur général du Groupement des entreprises générales de construction de piscines.

3. L’ostéopathie, aussi pour les petits

Les enfants peuvent bénéficier grandement de soins en ostéopathie, et ce dès la naissance. C’est que la grossesse peut créer certains blocages ou asymétries dans la posture du nourrisson.

4. VIDÉO | 20 ans après sa participation à la Star Academy, Amandine se confie: «Une expérience nocive, mais qui m’a permis de me construire»

eda - Romain Veys Aujourd’hui, Amandine Bisqueret travaille comme chargée de communication au sein d’une école bruxelloise de journalisme. Âgée de 23 ans à l’époque, la Belge Amandine Bisqueret avait intégré le casting de la toute première saison de l’émission «Star Academy» sur TF1. Vingt ans plus tard, elle revient sur cette expérience particulière, sur l’évolution de la télé réalité musicale, ainsi que sur son parcours et son actualité. Rencontre.

5. Dessine-moi une actu: «C’est quoi les règles?»

Deux fois par mois, le JDE vous croque l’actu dans une vidéo pleine de peps. Cette semaine, on vous parle des règles.«C’’est quoi les règles?», c’est la question qu’Aaron, 12 ans, nous a posée. Avec nos marqueurs, nous lui avons répondu.

Envoyez-nous une question d’actu à redaction@lejde.be. Indiquez bien vos coordonnées. Si votre question est sélectionnée, nous vous recontacterons.

6. Voyage: la Vendée en famille

- Entre les îles de Noirmoutier et d’Yeu s’étend le pays de Saint-Jean-de-Monts. C’est là que nous avons posé nos valises pour quelques jours. Un point de départ idéal pour découvrir la région et ses paysages bigarrés.

Trois communes y sont regroupées: Saint-Jean-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et La Barre-de-Monts/Fromentine, toutes situées sur la Côte de Lumière – qui porte bien son nom en raison de son ensoleillement exceptionnel. Une côte où s’étend une immense plage à perte de vue. Rien qu’à Saint-Jean-de-Monts, ce sont 8 km de sable fin descendant en pente douce vers l’océan qui promettent de belles balades, les pieds dans l’eau rafraîchissante de l’Atlantique, le nez au soleil très souvent de la partie.

7. Découvrez l’aviron, un sport complet

RCND Au bord de la Meuse, à Anhée, une dizaine de jeunes âgés de 11 à 13 ans ont rendez-vous deux fois par semaine pour s’entraîner à l’aviron.Ce mercredi-là, la sentence tombe rapidement: «On n’ira pas sur l’eau aujourd’hui, il y a trop de vent, nous dit-on. La sécurité avant tout.» Pour autant, pas question pour les jeunes rameurs du Royal Cercle Nautique Dinantais (RCND) de se tourner les pouces! Ils ont du pain sur la planche.

8. À chaque âge son Manga: conseils de lecture

EdA Pour celui qui n’a jamais lu un manga de sa vie, pas facile de savoir vers quelle lecture se tourner. Le patron de Nipponzilla (nouvelle librairie spécialisée, située à Huy) nous facilite la tâche en nous livrant sa sélection de mangas préférés.

9. Voiture d’occasion: le top 5 des arnaques courantes à éviter

Compteur trafiqué, voiture accidentée ou encore volée, lorsqu’il s’agit d’acheter une voiture d’occasion, il vaut mieux se renseigner avant de succomber. S’il ne faut pas voir le mal partout, «prudence est mère de sûreté».

10. VIDÉO| Notre recette de la semaine: croque-monsieur roulé, pesto à la pistache

JC Guillaume Doré, croquant et 100% réconfortant, le croque-monsieur se cuisine en moins de deux, régale à tous les coups et se décline en toute saison.

Et on vous explique aussi comment doubler la durée de vie d’une mayo.

