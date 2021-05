Mehdi réalise des centaines de tests dans les nouveaux métros STIB: «Sable et béton pour simuler le poids des voyageurs»

8.000 passages en plus par heure dans chaque sens

«Leuk, hé»

Elle ne boude pas son plaisir, Elke Van den Brandt, dans le fauteuil de conduite du nouveau métro M7 de la STIB. Depuis la station anderlechtoise Érasme, la Ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen) a emmené la rame de 94m et 170 tonnes dans les tunnels vers les stations Eddy Merckx, Ceria et La Roue. De quoi donner au métro argenté ses premiers kilomètres officiels avec passagers.

« Leuk, hé »: la Ministre #BXL de la Mobilité @elkevdbrandt s’est assise dans le cockpit du nouveau métro M7 de la @STIBMIVB pour en tester les impressions de conduite 🚇 pic.twitter.com/2o1E4aVIgK — Julien RENSONNET (@JulienRENSONNET) May 26, 2021

La ministre de la Mobilité bruxelloise Elke Van den Brandt a conduit le nouveau métro M7 de la STIB sur la ligne 5. ÉdA – Julien RENSONNET

À ses côtés, Bernard Guilmot veille au grain. Le responsable formation du métro bosse à la STIB depuis 35 ans, où il a commencé comme conducteur. «La conduite d’un métro se fait toujours à la main, sans intervention des pieds. Mais le manipulateur diffère selon les constructeurs et les modèles», nous dévoile-t-il. «Il peut être rotatif ou linéaire, comme ici dans le M7. Celui-ci est plus petit: il ressemble à un joystick».

La difficulté dans un véhicule sur rails, c’est toujours le freinage. La technologie de celui-ci répond vraiment bien

Le professionnel le confesse, il n’a pas encore tellement de bouteille au guidon de ce nouveau jouet. «Je dois juste avoir 8 ou 10h. Mais le tunnel est connu et l’environnement aussi. Bien sûr, il y a eu le simulateur à Haren, puis on a effectué des allers-retours dans le dépôt avant de sortir sur le réseau pour s’entraîner sans client». Verdict? «La conduite est agréable. La difficulté dans un véhicule sur rails, c’est toujours le freinage. La technologie de celui-ci répond vraiment bien», salue le chevronné pilote, qui a pu donner son ressenti au fabricant lors de tests.

Selon Bernard Guilmot, responsable formation métro à la STIB, les capacités de freinage du M7 sont au poil. ÉdA – Julien RENSONNET

À l’intérieur de la zone passagers, l’impression première est celle d’un plus vaste espace. Dans sa largeur de 2,70m, le M7 prévoit 742 places totales «strapontins repliés» (contre 716 pour les Boas M6 actuels). On note les emplacements PMR, poussettes et vélos très repérables sur les portes doubles. L’accès en sera facilité par des planchers bas à hauteur des quais. Autres détails: des afficheurs LED très lisibles entre les voitures mais aussi sur les côtés, au-dessus des fenêtres. Pour la sécurité, on apprécie les alertes lumineuses vertes lorsque montée et descente sont permises, puis rouges au moment de la fermeture. «Le design est signé de l’Anversois Axel Enthoven. Il est très soigné, magnifique. Et c’est un clin d’œil à Bruxelles», apprécie Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB, en attirant l’attention sur les teintes et courbes du design voulant rappeler l’Art Nouveau.

+ EN IMAGES | Dans le chantier du tunnel de 350m de la station Albert: «D’ici, on pourrait prolonger le métro vers Uccle»

Les Bruxellois qui ont choisi la couleur argentée. Mais ce métro, ce n’est pas qu’une question de goût

Au total, la STIB a commandé 43 M7 à la CAF. Leur mise en fonction réelle est prévue cet été, sans date plus précise. Les 22 premières circuleront dès fin 2022. Elles seront livrées «à raison de deux rames toutes les 7 semaines environ». Elles rouleront sur les lignes 1 et 5, «ce qui permettra de libérer les anciens métros pour renforcer les lignes 2 et 6», promet la STIB. Objectif dès 2021: 1 métro toutes les 2’30’’ sur ces dernières, et 2’ sur les lignes 1 et 5.

De vastes espaces de plain-pied permettent d’entrer facilement poussettes, chaises roulantes ou vélos. Les affichages LED sécurisent les entrées à chaque porte. Design et couleurs rappellent les arabesques Art nouveau. ÉdA – Julien RENSONNET

«La Région bruxelloise investit 1 milliard dans la STIB en 2021», rappelle Elke Van den Brandt. «C’est de l’argent qui est bien utilisé. On est fier de notre nouvelle rame. Ce sont les Bruxellois qui en ont choisi la couleur argentée. Mais ce métro, ce n’est pas qu’une question de goût: grâce à lui, on augmentera la capacité du métro de 8.000 places par heure et par sens».