Criminalité en baisse en 2020 à La Louvière, mais augmentation de la violence dans les faits intrafamiliaux

La crise liée au coronavirus a provoqué la baisse des faits de circulation et des vols, mais les troubles de voisinage ont été les infractions les plus fréquentes. Quand aux violences intrafamiliales, elles n’ont pas augmenté statistiquement, mais….

Les autorités de la zone de Police de La Louvière ont présenté des chiffres de la criminalité en baisse pour l’année 2020. Les statistiques font état de 11 779 faits, soit une baisse de 19% par rapport à 2019, ce qui, selon les instances locales, confirme la baisse amorcée en 2016.

Les mesures de confinement dans le cadre de la pandémie ont accentué le phénomène de baisse. Les catégories dont les chiffres diminuent en 2020 sont, notamment, les agissements suspects (335, -23,2%), les faits relatifs à la circulation comme les accidents de la route (1 957, -31,3%), les délits contre la propriété (677, -30,2%), les vols (1 379, -35%) ou encore les menaces (311, -31,3%).

Les qualifications d’infraction les plus fréquentes ont été les troubles de voisinage, les délits contre la famille ou l’enfant, les violences intrafamiliales ou encore les troubles de la tranquillité publique. Les catégories de faits ayant le plus augmenté en 2020 sont liées aux troubles entre voisins, aux vols par ruse, aux rébellions et aux faits de stupéfiants.

Aggravation de la violence intrafamiliale

Si les policiers ont été fréquemment appelés pour des violences intrafamiliales, les statistiques ne font pas état d’une hausse particulière. «On n’a pas une augmentation substantielle du nombre de faits, mais la police n’est au courant que des faits qui ont fait l’objet d’une plainte», nuance le chef de corps de la police louviéroise Eddy Maillet.

«Est-ce que le contexte Covid réduit la possibilité de certaines victimes de venir nous dénoncer des faits? C’est possible, il faut rester prudent. Par contre, j’ai quand même le sentiment que la violence a clairement augmenté dans ces faits intrafamiliaux. Le contexte Covid a certainement engendré une aggravation de la violence en soi», estime-t-il.

1 200 infractions Covid

Les instances policières de La Louvière ont par ailleurs indiqué que la zone a procédé à 10 392 interventions, que 20 058 procès-verbaux judiciaires ont été rédigés, que les policiers ont procédé à 570 arrestations judiciaires et à 596 arrestations administratives. 1 200 infractions Covid ont été constatées entre en mars et décembre 2020.

Plusieurs nouveautés ont été mises en place en 2020 dans la zone de police louviéroise, notamment une brigade canine et une Unité d’Assistance spéciale en février, la mise en service de quatre caméras urbaines fixes en avril pour notamment lutter contre les incivilités, ainsi que la mise en route, en octobre, de 33 bodycams pour les policiers.