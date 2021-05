Ross, Tremblay, Filippi, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 27 mai

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une ballerine castriste, des coliques à Vienne et un adolescent sans visage. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Ludwig et Beethoven

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Petit-fils et fils de musicien, mais un père alcoolique et endetté qui veut surtout tirer profit de ses talents. Une mère aimante qui meurt quand il a dix-sept ans. Un talent brut extraordinaire mais une prime éducation musicale lacunaire. Compositeur révolutionnaire atteint de surdité précoce…

Tout, chez Ludwig van Beethoven, relève d’une extrême dualité, d’un destin au mieux compliqué, au pire contrarié.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSPIRÉ

Après Totem, remarqué chez Sarbacane, Mikael Ross réussit une surprenante biographie, axée sur les jeunes années du prodige bonnois, et qui relate, avec force documentation, toutes les embûches qui se sont dressées sur son chemin.

Graphiquement, aussi, le travail de cet auteur complet est particulièrement soigné, notamment dans la façon dont la couleur vient rendre les inspirations du jeune compositeur (quand ses coliques lui fichaient la paix, du moins).

+ À LIRE AUSSI | C’est Beethoven qu’on assassinait

Dargaud «Ludwig et Beethoven», Ross, 196 p., 19.99 €.

2 La maison qui rêvait

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Dans la ville, ce n’était pas une construction ordinaire. Trop grande pour être un pavillon, trop petite pour être un immeuble. On avait fini par l’appeler «La maison» et cette dernière avait un secret: elle rêvait!

Aucune fenêtre ne s’alignait sur l’autre et on eut été bien en peine d’en compter les étages. Une seule chose était sûre: des gens y habitaient. Mesdames Judith Pinson et Anne-Marie Fauvette, des commères de première, ressentaient chaque nuit des choses, entendaient des bruits. Ce qu’elles ne savaient pas, c’est qu’une fois toutes les lumières éteintes, la maison s’endormait et elle rêvait…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): REDONDANT

Chaque nuit, au grand dam des locataires qui aimeraient dormir, la maison créée par Braslavsky rêve d’aventures «secouantes».

Le potentiel merveilleux pour une série au long cours était là, reste un album hybride et redondant. Mais poétique.

Delcourt Braslavsky, 56 p., 13.50€.

3 Le dernier des dieux

Urban Comics - Le résumé de l’éditeur

La légende disait la chute du Dieu du vide. La légende chantait la victoire des Traquedieux. La légende proclamait la libération de Cain Anuun.

Mais bien rares sont les légendes à dévoiler toute la vérité.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): COMPLEXE

Entre péplum et fantasy, Johnson et Federici imaginent leur propre mythologie, dark et dantesque.

D’une époque à une autre, les deux auteurs interrogent la figure du héros triomphateur, anobli, mais cachant peut-être le mal en personne.

Un brin complexe, peut-être.

Urban Comics Kennedy Johnson/Federici, 96 p., 17€.

4 La peau de l’autre (T.1/2)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

New York, 1940 – Ross et Harvey sont deux musiciens qui rêvent de devenir célèbres à Broadway. Mais la guerre éclate et Harvey part se battre en Europe.

Quand il revient, totalement défiguré par ses blessures, Il découvre le triomphe de son ami avec leur comédie musicale dont Ross s’est attribué la seule paternité.

Un chirurgien spécialiste de la greffe de peau avec qui il a vécu les combats propose alors à Harvey d’être son cobaye. Il lui offre un nouveau visage qui pourrait devenir l’instrument de sa vengeance…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLASSIQUE

Un musicien défiguré au front revient dans le New York des années 40, et découvre que son ami lui a «volé» sa comédie musicale, et la gloire qui va avec.

Un récit classique, façon Comte de Monte Cristo, bien balancé, joliment dessiné.

Grand Angle «Pile et face», Le Tendre/Séjourné, 56 p., 14.90€.

5 Le garçon au visage disparu

Kennes - Le résumé de l’éditeur

Jérémy se plaint que son père, travailleur humanitaire, délaisse sa famille au profit d’étrangers vivant à l’autre bout du monde. Il faudrait qu’il soit lui-même à moitié mort, pense-t-il, pour que son père lui exprime enfin son amour. Lorsque Jérémy apprend que celui-ci a été pris en otage, son univers bascule, la culpabilité le ronge.

Le lendemain de son anniversaire, sa mère le retrouve dans son lit sans visage. Les oreilles, les yeux, le nez de son fils ont disparu. Désemparée, elle contacte d’abord un policier, puis un psychiatre et enfin un prêtre afin qu’ils l’aident à comprendre cette étrange disparition.

Évidemment, personne ne la croit… Ne serait-ce pas elle qui aurait perdu l’esprit?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BEAU

Fameux défi pour Pierre Lecrenier, qui adapte la pièce de Larry Tremblay, dans laquelle un ado se réveille… sans visage.

Une métaphore, bien sûr, pour parler de cet âge de changement. Et des deuils qui l’accompagnent. Beau, vraiment.

Kennes Tremblay/Lecrenier, 96 p., 15€.

6 Alicia, prima ballerine absoluta

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

Dans les rues de La Havane, entre 1959 et 2011, les vies se croisent et se recroisent. Aujourd’hui celle d’Amanda, jeune ballerine en devenir. Hier, celle de Manuela, mère célibataire, qui n’aura fait qu’effleurer son rêve de danseuse classique et enfin celle d’Alicia Alonso, dont on suit l’ascension vers la gloire jusqu’à devenir prima ballerina assoluta au parcours exceptionnel.

Dans un Cuba où règnent la débrouille et l’entraide, tout autant que la dénonciation et le marché noir, l’histoire de la démocratisation de la danse classique rime singulièrement avec l’avènement du régime révolutionnaire.

Pour Amanda, la compétition est rude pour être parmi les meilleures tandis que pour Alicia, les choix ne sont plus seulement artistiques mais politiques, lorsqu’on voudra faire d’elle un instrument de l’idéologie castriste.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AUTHENTIQUE

Plusieurs destins s’entremêlent autour du destin d’Alicia Alonso, danseuse cubaine devenue, malgré elle, un instrument propagandiste de la révolution castriste.

Le dessin est un peu «léger», mais au service d’un récit fort et authentique.

Rue de Sèvres Hofer/Goust, 152 p., 20€.

7 Le souffle du géant

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

La légende raconte que les lointaines Terres du Nord cachent des Géants dont le souffle a le pouvoir de ressusciter les morts… Il n’en faut pas plus pour Iris et Sophia. Nourrissant l’espoir fou de ramener leur mère à la vie, ces deux jeunes orphelines aux dons magiques extraordinaires se lancent à corps perdu dans un voyage aussi long que périlleux, sans prendre garde à la silhouette tapie dans l’ombre qui les suit à la trace…

Rien n’est trop grand pour les deux sœurs, mais sauront-elles rester unies face aux dangers qui les guettent?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GENTIL

Comment ramener de la mort un être cher? Question universelle. Orphelines, Iris et Sophia partent à l’aventure et découvrent un monde merveilleux qui cache bien son jeu, tyrannique.

Tom Aureille signe un premier roman graphique fleuve, au trait un peu trop gentil.

Sarbacane Tom Aureille, 160 p., 22.50€.

8 La dernière ombre (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

À bout de forces, un groupe composé de soldats et de civils russes s’éloigne péniblement du front. La première guerre mondiale s’étire et si cet ignoble conflit meurtrit les corps, il épuise aussi les esprits les plus sains.

Pour soulager le moral des troupes, le soldat Zvoga, ancien capitaine de son état, préconise une halte dans un manoir isolé près duquel ils passent. Ce n’est pas du goût de son lieutenant, mais ce sera l’occasion pour le «Doc.» de soigner les blessés et d’offrir à ses filles qui l’accompagnent, Natalia et Irina, un peu de repos.

La Baronne qui vit dans ses lieux avec les siens les accueille malgré elle, mais leur dissimule un secret.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TOURMENTÉ

Un groupe de soldats et de civils russes fuit le front et se réfugie dans un manoir… où la baronne maîtresse des lieux cache un groupe d’enfants.

Un ouvrage tourmenté et vite addictif sur les ravages, visibles et invisibles, de la guerre.

Vents d’Ouest Filippi/Yvan, 48 p., 13.90€.

9 Capitaine Bligh

Robinson - Le résumé de l’éditeur

Sir William Bligh est célèbre comme le capitaine ayant affronté en 1789 la mutinerie de La Bounty.

Cause ou victime de cette révolte, il doit sa survie à un incroyable exploit qui fera date dans l’histoire marine.

Embarquez sur les océans impitoyables aux côtés de ce navigateur hors pair et découvrez la terrible destinée de ce membre controversé de la Royal Navy!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): IMPRESSIONNANT

Une histoire de bateaux immobile, ce n’est pas courant.

Avec Bligh, capitaine sur la tête duquel ciel et mer sont tombés plusieurs fois, Fabrice Le Hénanff nous plonge dans les tractations qui ont enrayé deux fameuses mutineries de la Royal Navy.

Impressionnant.

Robinson Le Hénanff, 56 p., 14.95€.

10 Sold Out (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Vous êtes de ceux qui pensent qu’à 73 ans on est simplement bon à jeter au vide-ordures, atteint par la sénilité? Parce que les articulations n’ont plus la même souplesse, les tissus pas la même élasticité?

Nos deux vieilles carcasses vont vous prouver le contraire et pas qu’un peu! Elles remontent un groupe de rock, comme au bon vieux temps des 60’. Et ça va envoyer le steak!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SAGE

À 70 ans révolus, Georges et Vince veulent encore vivre pleinement. Et décident de reformer un groupe de rock, façon sixties.

Une série dans la veine des Vieux Fourneaux, mais un peu plus sage, limite gentille. Pour l’instant, seulement? On espère.

Soleil Phil Castaza52 p., 14.95€.

11 Tetsu & Doberman (T.1/3)

Doki Doki - Le résumé de l’éditeur

Autrefois, un héros est intervenu pour sauver le monde. Son nom: Big One Kurogane. Mais lorsqu’il décède quelques années plus tard, son partenaire, Doberman, disparaît de la circulation. 13 ans plus tard…

Tetsu Himukai est un adolescent qui travaille à mi-temps pour aider financièrement l’orphelinat où il a grandi. Au fil du temps, son admiration pour Big One a perdu de sa ferveur. Quand il apprend que son orphelinat doit être rasé pour faire place à un nouveau projet immobilier, il décide d’aller tirer les choses au clair avec le propriétaire du terrain, qui s’est entouré d’hommes peu recommandables.

Tetsu ne tarde pas à se retrouver en mauvaise posture… C’est alors que surgit Doberman, l’ancien partenaire de Big One Kurogane!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ORIGINAL

Dans un monde où le chien est l’égal de l’homme, un cabot mythique, Doberman, fait équipe avec Tetsu, le petit-fils de son ex-maître, un authentique héros, pour sauver un orphelinat.

Un manga à l’entame originale.