VIDÉO | Une nouvelle maquette pour L’Avenir: «C’est aéré, frais et dans l’air du temps»

Ce mardi 1er juin, L’Avenir proposera à ses lecteurs une nouvelle version de son journal: la mise en page a été profondément remaniée et modernisée. Le format reste, lui, inchangé. Nous levons un premier coin du voile…

Après plus de 4 000 publications consécutives dans sa mise en page actuelle, L’Avenir vous présentera dès ce mardi matin un nouveau «costume». Plus aérée, plus claire, cette nouvelle maquette entend apporter un meilleur confort de lecture. Il n’est pas ici question de révolution et d’un long temps d’adaptation pour nos lecteurs, mais plutôt d’un rafraîchissement et d’une évolution dans la continuité.

C’est le graphiste parisien Nata Rampazzo qui a accompagné nos équipes dans l’élaboration de cette maquette. Spécialiste des journaux (il a relifté Libération, Le Journal du Dimanche, Le Temps) et des magazines (Paris Match, Le Point, Marie-France…). « Nous avons longuement appris à connaître le lectorat, les spécificités, les points forts de ce journal qui privilégie la proximité et offre une actualité régionale et générale de qualité», explique Nata Rampazzo. Nous souhaitions apporter plus de rythme, de la respiration, de la clarté dans ce journal. Nous avons conservé la même quantité d’informations, mais nous avons rendu la maquette plus aérée et mieux organisée, plus agréable à lire”. Avec une attention particulière apportée à la mise en évidence de l’image. “Mieux vaut sélectionner une bonne et grande photo plutôt qu’un patchwork de petits clichés de moyenne qualité”, insiste Nata Rampazzo. -

La Une a fait l’objet d’une réflexion spécifique. “Plusieurs modèles ont été élaborés afin de personnaliser cette première page dans chaque région. Avec des modules variables qui proposent un panorama des moments forts du journal, que ce soit la vie locale, la santé, la politique, les faits divers ou le sport.”

Lisibilité

La lisibilité figurait parmi les principaux points d’attention lors l’élaboration de la maquette. Nous avons sélectionné des polices de caractères modernes. L’interlignage, la titraille et l’aération des pages rendent ce journal «agréable à lire», comment nous l’ont signalé des lecteurs lors de tests. Un effort particulier sera également apporté au niveau de l’illustration.

Par ailleurs, nous avons maintenu les points forts de la maquette actuelle, notamment le découpage en sections et les codes couleurs, l’important intérêt apporté à l’information régionale et de proximité.

Validée lors de tables de lecteurs

Le renouvellement de la maquette d’un journal est un long processus. Avant le lancement ce mardi, un travail de réflexion a été mené au sein de notre rédaction et de différents départements de L’Avenir. Plusieurs «numéros zéro» ont été présentés en interne, mais également lors de plusieurs tables de lecteurs, à travers toute la Wallonie. La clarté, la lisibilité du texte et le code couleurs ont été largement validés.

Quatre sections

Comme aujourd’hui, le déroulé du journal proposera quatre sections: l’information générale, Votre région, le sport national et régional et Côté Mag (culture, télé et détente). Plus que jamais, l’information régionale est le cœur de L’Avenir, dans le journal et sur lavenir.net. Grâce à notre cahier spécifique, nous entendons être au plus proche de chaque commune de votre édition, afin de vous tenir au courant de l’actualité et de mettre en avant les initiatives positives.

Le compte à rebours est lancé: le premier numéro «nouvelle formule» sera dans les boîtes aux lettres, chez les libraires, ainsi que sur PC, tablettes et smartphones dès ce mardi à l’aube.