Le Roi et la Reine en visite au CHA de Libramont le 2 juin

elgium’s King Philippe and Queen Mathilde Copyright Christophe Licoppe/POOL/Reporters Reporters/GYS Reporters/GYS

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde effectueront une visite royale à Libramont le 2 juin.

Les services du Palais Royal ont averti qu’une visite royale aurait lieu le 2 juin prochain à Libramont.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde vont visiter le Centre Hospitalier de l’Ardenne de Vivalia à Libramont. Ils y rencontrent des enfants atteints d’infirmité motrice d’origine cérébrale et de divers handicaps moteurs ou psychomoteurs qui sont pris en soins dans le centre Eclore situé dans l’hôpital de Libramont. Ces enfants peuvent suivre des cours dans l’école au sein du CHA.

Le Roi et la Reine rencontrent également les parents de ces enfants. Ensuite, ils participent à une réunion de travail sur l’organisation et les défis de VIVALIA et du CHA dans le cadre de la crise du Covid.

Après la réunion de travail, ils s’entretiennent avec des ex-patients Covid qui ont été soignés au CHA, des membres du personnel, ainsi qu’avec des membres des services des urgences et d’intervention de la Province du Luxembourg.