Igor de Camargo prolonge d’un an à Malines

Igor de Camargo a prolongé son contrat d’une saison avec Malines, a annoncé le club malinois ce mercredi.

Igor De Camargo, 38 ans, était arrivé à Malines en 2018 alors que le club évoluait en D1B. En 97 matches avec le KaVé, l’ancien Diable rouge (9 caps) a inscrit 36 buts pour les Malinois.

«Le club est ambitieux, les supporters sont fervents et je me sens comme à la maison ici. Je veux encore tout donner pour Malines et aider le club à poursuivre sa route sur le chemin qu’il a pris», a réagi De Camargo, auteur de 9 buts cette saison.

«L’importance d’Igor pour notre équipe va au-delà des buts», a ajouté le directeur sportif Tom Caluwé. «C’est un joueur avec du charisme, de l’expérience, du caractère et qui s’intègre parfaitement dans notre club et notre projet. Igor joue un rôle très important tant sur le terrain que dans l’évolution de nos jeunes.»