Le soleil revient: «Un temps agréable pour les 10 prochains jours»

Après la pluie vient le beau temps… La fin du mois de mai s’annonce agréable avec des températures qui vont dépasser les 20 degrés. Analyse des prévisions avec Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, arrive avec de bonnes nouvelles: «Un temps agréable arrive sur la Belgique durant les prochains jours».

À partir de jeudi, un temps relativement sec va s’installer pour une période de 10 jours. Dès ce week-end, le mercure va progressivement grimper pour dépasser les 20 degrés, avec de belles périodes ensoleillées.

«Les moyennes des dix prochains jours seront comprises entre 18 et 23°C dans le centre du pays, avec des températures légèrement plus hautes en Campine et légèrement plus basses en Ardenne. Il n’y aura pas de grosses chaleurs pour autant», détaille le météorologue.

Un mois de mai et un printemps plus frais

La météo des prochains jours est en contraste avec le printemps et le mois de mai qu’on a connus. «Avec un peu plus de 11 degrés de moyenne, le mois de mai est le plus frais depuis 2013. Habituellement, on tourne autour des 14°C de moyenne. Le printemps a lui aussi été plus frais que de coutume. Une période fraiche s’est installée après le mois de mars. Avril 2021 a d’ailleurs été le plus frais depuis 1986.»

Cette baisse des températures concerne surtout l’Europe occidentale. La Scandinavie et la Russie ont connu de fortes chaleurs, dépassant parfois les 30 degrés.

Précipitations: un petit excès de pluie en mai

Si la fraîcheur se fait ressentir depuis quelques semaines en Belgique, qu’en est-il des précipitations? «Le pays a connu un excès de pluie mais rien d’exceptionnel. À la fin du mois de mai, on devrait tourner autour des 88 litres par m2. Ce qui est bien loin des 132,5 litres de mai 2013», affirme Pascal Mormal.

«Au niveau du printemps, avec 165 litres par m2, on reste dans les moyennes de saison. Notamment dû à des mois de mars et avril assez secs.»

Comme on peut le voir, les mois de mars et avril ont été assez secs contrairement au mois de mai. IRM

Un été plus frais que les dernières saisons?

Au niveau de l’été, les vacances s’annoncent plutôt chaudes au sud de la France et en Belgique mais «cet été pourrait être moins chaud, voire plus frais, que ceux des trois dernières années qui avaient été marquées par des vagues de chaleur à répétition et des records de température».

Toutefois, Pascal Mormal reste prudent: «Cela ne reste qu’une tendance globale à prendre avec prudence» et il faudra sans doute attendre encore quelques semaines avant d’être plus précis sur les prévisions estivales.