Plus de barragiste en P1 et des tranches dans toutes les divisions

Changements radicaux pour les divisions provinciales la saison prochaine: les barrages entre clubs de divisions différentes sont abolis et des tranches imposées dans toutes les divisions d’équipes premières.

FOOTBALL

Le Comité provincial vient de publier récemment, sur son site, diverses modifications importantes en vue de la prochaine saison. Des changements qui font suite aux diverses plaintes déposées en justice en fin de saison 2019-20, par des clubs (dont Ochamps en Luxembourg) qui contestaient les classements finaux élaborés après l’arrêt des championnats en raison de la crise sanitaire. «L’ACFF, en examinant ces plaintes et les divers classements, a constaté qu’il y avait trop de règlements différents dans les provinces pour ce qui concerne les montées et descentes et elle a décidé d’uniformiser le tout», précise Guy Van Binst, regional manager pour la province de Luxembourg.

Ces changements, qui seront avalisés le 5 juin prochain, lors de l’AG nationale des clubs, impliquent deux conséquences majeures:

– des clubs de divisions différentes ne pourront plus être opposés dans les tours finaux, ce qui signifie qu’il ne pourra plus y avoir de barrages entre P1 et P2, ni entre P2 et P3;

– un championnat avec trois tranches sera appliqué dans toutes les séries, de P1, P2 et P3.

Plus concrètement, il n’y aura donc plus de barragiste en P1, mais trois descendants directs – sauf la saison prochaine, où il y en aura seulement deux puisque la série ne comptera que 13 équipes après le retrait de Saint-Hubert – et un ou des descendants supplémentaires en fonction du nombre de clubs luxembourgeois relégués à l’échelon supérieur (D3 ACFF).

En P2 et P3, les qualifiés pour le tour final s’affronteront d’abord au sein d’une même série puis sous forme d’un tournoi triangulaire en P2 et de confrontations aller-retour en P3. Via ces tours finaux, un club se hissera de P2 en P1 et trois de P3 en P2. Il pourrait y en avoir davantage si des places vacantes se libèrent (fusion, retrait d’une équipe, etc.).

Concernant la relégation, au total, huit clubs de P2 basculeront en P3 (et plus si une ou des équipes luxembourgeoises ne se maintiennent pas en D3).

À lire dans L’Avenir de ce jeudi, sur tablette, smartphone ou PC