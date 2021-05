Le Batta est en mutation

Le centre-ville se remplit et se dynamise mais le shopping Batta reste toujours le point d’attention de la Fédération des commerçants hutois. «Je pense que les futurs travaux d’aménagement et l’idée d’une halle des producteurs vont apporter une vraie plus value à la rive gauche, réfléchit Joachim Dehaye. Avoir une galerie commerciale couverte en plein centre-ville, c’est une très bonne chose mais il faut pouvoir lui donner un souffle nouveau.» Alors, c’est vrai que le Shopping Batta paraît un peu morose mais l’esplanade et la passerelle redonneront un coup d’éclat. «C’est en mutation, confie Éric Dosogne. Le redéploiement de la rive gauche, c’est pour bientôt.»