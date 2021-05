Tour d’Italie: Victor Campenaerts, blessé au genou, abandonne

Victime d’une blessure au genou, Victor Campenaerts quitte le Tour d’Italie après la 2e journée de repos.

Victor Campenaerts, vainqueur dimanche de la 15e étape, a été contraint à l’abandon au Tour d’Italie, a annoncé ce mercredi matin la formation Qhubeka ASSOS.

Victor Campenaerts avait enlevé la 15e étape du Giro dimanche à Gorizia, signant son premier succès dans un grand tour. Mais le lendemain, le recordman de l’heure a ressenti une douleur au genou droit lors de la 16e étape, une étape de montagne disputée dans des conditions météo difficiles dans les Dolomites. Un traitement intensif lundi soir et la journée de repos de mardi n’y ont rien changé: l’équipe Qhubeka ASSOS a décidé de retirer l’Anversois de la course afin de ne pas prendre le risque d’aggraver la blessure.

«Je suis vraiment déçu de quitter le Tour d’Italie, surtout après avoir remporté ma toute première étape», déclare Victor Campenaerts sur le site de son équipe. «C’était un moment incroyable pour moi et pour l’équipe. «La douleur est apparue pour la première fois lundi avec les froides conditions climatiques et n’a malheureusement pas bien répondu au traitement. Devoir arrêter n’est absolument pas ce que je veux faire, mais c’est finalement la bonne décision. Je sentais que je devenais de plus en plus fort sur ce Giro. C’était très émouvant de dire au revoir à l’équipe. Nous avons eu un Giro incroyable avec trois victoires d’étape jusqu’à présente. Il y a un esprit incroyable dans le groupe».

La 17e étape du Giro relie mercredi Canazei à Sega di Ala sur une distance de 193 km. Le Tour d’Italie se terminera dimanche à Milan.