Comme Paris, Bruxelles aura sa «Défense», mais bien plus verte: voilà ce que vous verrez sur l’ancien site de l’OTAN

Le projet Défense, à cheval sur Bruxelles et Flandre, combine urbanisation juste sous le boulevard Léopold III et espace vert sur l’ancien site de l’armée belge, au sud. Il s’agit ici d’une projection. XDGA-MDP-Tractebel-E-biom/ perspective.brussels

PLANS | L’ancien site de l’OTAN à Evere va évoluer. Outre un développement urbanistique le long du boulevard Léopold III, le Gouvernement bruxellois annonce 20ha de forêt et 200ha «pratiquement sans voiture».

Le projet de développement de l’ancien site de l’OTAN situé sur deux communes bruxelloises et une flamande prend forme. À l’issue d’un processus participatif, il sera soumis au gouvernement bruxellois en 2022, a indiqué mardi le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

L’ancien site de l’OTAN, baptisé «la Défense» s’étend sur 90 hectares le long du boulevard Léopold III, sur le territoire de la Région bruxelloise (Evere et Ville de Bruxelles) et de la Région flamande (Zaventem).

Un tiers du site a été libéré en mai 2017 avec le déménagement des activités de l’OTAN. Les deux tiers restants abritent le programme de coopération bilatérale «Partenariat pour la paix» et l’actuel quartier général de la Défense nationale. Un projet urbain pour le redéveloppement de ce site stratégique est en cours d’élaboration.

L’ambition du Gouvernement bruxellois est de revaloriser l’ancien site de l’OTAN (projet Défense) en combinant urbanisation (la zone grise) et zone verte (en vert et orange) avec parc, forêt, zones agricoles et couloirs écologiques vers les cimetières et parcs voisins. Le site concerné est celui encadré de pointillés noirs. perspective.brussels

Urbain et forestier

Selon le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, conformément à un accord entre la Région bruxelloise et la Région flamande, «une collaboration innovante» a été mise en place entre perspective.brussels et Departement Omgeving, pour élaborer un cadre commun en vue du développement du site Défense et ses environs.

perspective.brussels et Omgeving développent une vision (lire cadrée) qui combine un développement urbain le long du boulevard Léopold III avec un espace ouvert métropolitain diversifié sur le plan biologique sur la partie sud du site (entre les cimetières et le Woluweveld) et en tant que partie d’un couloir écologique entre les Régions bruxelloise et flamande.

à gauche, l’urbanisation envisagée (il s’agit d’une projection) avec Park Lane (1), Quartier urbain (2), École européenne (3), QG Défense (4), zone économique (5) et le site Partnership for Peace (6). À droite, la projection imaginée du parc de 20ha au sud de la zone réurbanisée. Perspective. brussels

Et maintenant?

Le gouvernement bruxellois a pris acte des grandes lignes du projet il y a un mois. Une note d’intention pour le Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) a été soumise au gouvernement flamand vendredi dernier.

En septembre 2019, une phase d’information et participation a été organisée par perspective.brussels. Durant la première moitié de 2020, des ateliers de travail ont été organisés sur les thématiques du développement forestier, des cimetières, de l’agriculture urbaine, de l’économie circulaire, du sport et des équipements scolaires.

Un processus participatif permettant d’associer un maximum d’acteurs sera organisé pour construire la globalité du projet avant qu’il soit soumis au Gouvernement au printemps 2022.