Arrivée au sommet: suivez la 17e étape du Tour d’Italie en direct commenté

Nouvelle arrivée au sommet ce mercredi au Tour d’Italie. Les coureurs s’attaquent à la montée de Sega di Ala dans une étape de 193 kilomètres.

La montée de Sega di Ala, mal connue, est l’une des plus sélectives de l’épreuve, et même la plus dure de l’avis du sélectionneur italien Davide Cassani malgré son altitude de moyenne montagne (1.246 m).

Longue de 11,2 kilomètres, elle présente une pente très raide, souvent au-dessus de 10%, avant un final plus doux sur les 1.700 derniers mètres.

L’arrivée, inédite dans le Giro, avait vu le succès de Vincenzo Nibali dans le Tour des Alpes 2013, en prélude à sa première victoire dans le Tour d’Italie.