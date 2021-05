Trop de difficultés pour s’inscrire à la vaccination: Herstal lance l’opération «Vaccin’Action»

«Sur le terrain, nous constatons que les citoyens non pourvus d’ordinateurs éprouvent des difficultés pour s’inscrire à la vaccination sur les plateformes Doclr et Qvax», explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. Reporters / DPA

À partir de ce jeudi, trois initiatives de proximité seront lancées à Herstal pour favoriser l’accès au vaccin contre la Covid-19.

Une opération de grande ampleur sera menée dès ce jeudi, à Herstal, en collaboration avec les membres du collège communal, de la zone de police et du plan de cohésion sociale.

«Sur le terrain, nous constatons que les citoyens non pourvus d’ordinateurs éprouvent des difficultés pour s’inscrire à la vaccination sur les plateformes Doclr et Qvax», explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. «Pour lutter contre la fracture numérique et l’isolement, l’opération ‘Vaccin’Action’ est lancée. Les agents de notre zone de police veilleront à relayer dans leur quartier ces différentes dispositions.»

Un stand sur les marchés afin de s’inscrire pour la vaccination

Concrètement, la première opération aura lieu tous les mardis et jeudis sur les marchés de Vottem et de Herstal centre. Un stand y sera déployé afin de permettre à toute personne de s’inscrire pour la vaccination. Munie du code de son invitation et/ou de sa carte d’identité, les membres du collège l’aideront à s’inscrire depuis un ordinateur entre 8h et 12h.

La deuxième opération se réalisera les autres jours de la semaine au sein de la Maison de la cohésion sociale, place Jean Jaurès numéro 1 (ancien hôtel de ville). De la même manière, tout citoyen qui le souhaite pourra venir s’inscrire pour son vaccin et il sera aidé par un animateur. Le service sera disponible sur rendez-vous via le numéro gratuit 0800 12 151 (joignable du lundi au jeudi de 9 à 16h).

Enfin, la troisième opération vise à étendre la navette gratuite à l’ensemble de la population de Herstal dès ce mercredi. Disponible depuis le 10 avril, cette navette permet à toute personne qui le souhaite de bénéficier d’un transport gratuit, les samedis, pour se rendre au centre majeur de Bierset (réservations au 0800 19 991). En parallèle, rappelons que le CPAS propose un service gratuit de prise en charge à domicile pour les personnes à mobilité réduite allant se faire vacciner. Il peut être réservé via le numéro suivant: 0473 59 17 40.

Depuis le début de cette crise, les pouvoirs locaux ont démontré le rôle essentiel qu’ils exercent pour contenir la pandémie et atténuer ses effets. «De la fourniture de masques en passant par une batterie d’aides économiques, la Ville fait tout ce qui est possible à son niveau pour protéger et aider ses citoyens. Dans le cadre de cette campagne, nous voulons garantir un accès au vaccin égal et facile à toutes et tous», conclut Jean-Louis Lefèbvre.