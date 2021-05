La Vuelta s’élancera des Pays-Bas en 2022

Le Tour d’Espagne s’élancera des Pays-Bas en 2022, ont indiqué mercredi matin les organisateurs de la Vuelta.

Les trois premières étapes auront lieu aux Pays-Bas. La Vuelta 2022 débutera par un contre-la-montre à Utrecht, suivi d’une 2e étape entre Bois-le-Duc et Utrecht et de la 3e étape qui partira et arrivera à Breda.

Utrecht et la province du Brabant-Septentrional avaient déjà dû accueillir le grand départ du Tour d’Espagne 2020 mais à cause de la crise du coronavirus, la Vuelta avait été déplacée en octobre et réduite à 18 étapes, toutes disputées en Espagne.

🧡 La Vuelta 22 saldrá de los Países Bajos 🇳🇱



🧡 La Vuelta 22 will depart from The Netherlands 🇳🇱#LaVuelta22 | @lavueltaholanda pic.twitter.com/7mNS3XXgkb — La Vuelta (@lavuelta) May 26, 2021

Les préparatifs effectués pour l’édition 2020 seront maintenus pour l’édition 2022. En plus du chrono d’ouverture et de l’arrivée de la 2e étape, Utrecht t accueillera donc aussi la présentation des équipes.

«Nous avions envie de revenir aux Pays-Bas, la nation cycliste par excellence», déclare Javier Guillen, le directeur de la Vuelta. «Les Pays-Bas sont synonymes de réussite en termes d’organisation et je ne doute pas que, malgré la complexité du contexte actuel, nous parviendrons à organiser l’événement en toute sécurité. En 2020, nous avons été contraints de prendre une décision très douloureuse, mais les circonstances nous y ont obligés. Malgré tout, l’engagement des Pays-Bas et leur volonté de participer à la Vuelta n’ont pas changé. C’est un plaisir pour nous de travailler avec des partenaires aussi impliqués et avec un si grand amour du cyclisme».

La Vuelta s’élancera l’année prochaine pour la deuxième fois des Pays-Bas, après Assen 2009. Il s’agira en outre du quatrième grand départ à l’étranger du Tour d’Espagne, après Lisbonne en 1987, Assen en 2009 et Nîmes en 2017.

Pour rappel, le Tour d’Espagne 2021 s’élancera le 14 août de Burgos et se terminera le 5 septembre à Saint-Jacques-de-Compostelle.