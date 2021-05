VIDÉOS | «On s’est torché la gueule»: les Bleus racontent leur fête après la victoire à l’Euro 2000

Dans un extrait du documentaire «L’Équipe enquête» consacré à la victoire de la France lors de l’Euro 2000, les joueurs se livrent sur la grosse fête après la victoire. Une sauterie … arrosée.

Il y a déjà 21 ans, le France, deux ans après la Coupe du monde, remportait l’Euro. Un souvenir gravé pour les anciens joueurs qui se dévoilent dans le cadre d’un documentaire de l’Équipe.

Comme on peut s’y attendre, les joueurs ont fait la fête toute la nuit.

«Barthez était avec Linda Evangelista à l’époque. Et Linda avait fait venir ses frères canadiens, des bûcherons. On n’a pas bu un verre, on s’est torché la gueule», explique Emmanuel Petit. Le gardien de l’équipe de France, Fabien Barthez, se souvient très bien de ce moment: «J’ai fini les jambes en l’air, sous perf, avec Jean-Marcel Ferret (le médecin de l’équipe). Tu passes de carottes râpées, brocolis, pâtes pendant deux mois, à ça. Je ne l’ai pas vu arriver».

Pour Frank Lebœuf, la soirée a aussi été intense: «Je me suis retrouvé à faire le dos crawlé sur la moquette de l’hôtel avec Linda Evangelista, c’était un grand moment». Un groupe formidable s’était formé. «Avec un regard on se comprend, c’est vraiment fort entre nous» conclu Bixente Lizarazu.

«Il n’y a pas un gars que je n’aime pas dans ce groupe, on a été champions du monde et champions d’Europe ensemble. C’est merveilleux. Aujourd’hui je dors bien grâce à ça. Je ne veux pas salir ça moi, je ne peux pas abîmer et laisser les autres abîmer ça’’, conclura Bixente Lizarazu sur l’amitié qui est née entre les joueurs.

