Conte va-t-il déjà quitter Lukaku et l’Inter ?

À peine la fête du titre terminée, que l’Inter pourrait connaître un véritable coup de tonnerre. Conte serait sur le départ suite à des désaccords avec sa direction.

On pourrait assister à un véritable jeu de chaises musicales cet été à Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte va quitter le club, après avoir mené l’Inter à son premier titre de champion d’Italie depuis onze ans. Le quoditen annonce même que le départ serait déjà acté et officialisé dans les prochaines 48 heures.

La cause? Le technicien italien ne digère pas le souhait de la direction de dégraisser fortement l’effectif afin de remplir les caisses et de faire baisser la masse salariale. En effet, malgré le titre, le club italien est touché par la crise économique et veut passer assurer une certaine sécurité financière. Conte «n’accepte pas de voir son travail acharné mené depuis deux ans miné», explique le média sportif et veut donc quitter la cité lombarde.

Lukaku aussi sur le départ ?

Dans ce contexte, il est fort à parier que les propriétaires, Suning Group, vont vouloir vendre leurs meilleurs joueurs et donc ceux avec le plus de valeur. Comme Romelu Lukaku, ou encore Lautaro Martinez ou Achraf Hakimi.

Après une saison de rêve, les supporters nerazzurri pourraient s’attendre à vivre une saison de galère en voyant filer leur coach et leurs meilleurs éléments.