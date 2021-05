Hazard et Mourinho à nouveau réunis à la Roma ?

Récemment nommé à la Roma, le coach portugais veut renforcer l’effectif et envisage des retrouvailles avec Eden Hazard. Les deux hommes s’étaient déjà connus à Chelsea de 2013 à 2015.

La situation d’Eden Hazard au Real Madrid est compliquée et les rumeurs d’un départ sont de plus en plus fréquentes. Entre-temps de jeu limité, malchance et blessure, le bilan du Belge à Madrid est catastrophique quand on sait que le joueur a été recruté 120 millions d’euros il y a deux ans. Dans ce contexte, les dirigeants espagnols ne seraient pas contre un départ en cas de bonne offre.

La dernière rumeur en date vient d’un ancien entraîneur de la Casa Blanca. José Mourinho, à la tête du Real Madrid entre 2010 et 2013, voudrait accueillir Eden Hazard à l’AS Roma afin de relancer sa carrière. Selon les informations du site Calciomercato, les dirigeants du club italien veulent frapper fort cet été avec l’arrivée d’une grosse recrue cet été et pourraient tenter le coup pour l’international belge.

De son côté, Hazard a déjà dévoilé son admiration pour Mourinho et pourquoi il était son seul ancien manager pour lequel il aimerait jouer à nouveau. Le Belge avait déclaré en 2018, alors qu’il était encore à Stamford Bridge que s’il devait choisir un entraîneur avec qui travailler de nouveau, ce serait le Portugais. «Si on me demande maintenant avec quel entraîneur j’aimerais retravailler, je dirais Mourinho. Je ne regrette généralement pas les choses, mais l’une des choses que je fais est de ne plus pouvoir travailler avec lui.»