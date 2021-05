Le SPF Intérieur victime d’une cyberattaque «complexe et ciblée»

La situation est maintenant sous contrôle: le réseau a été nettoyé et la sécurité a été rétablie.

Le Service public fédéral Intérieur a été victime d’une cyberattaque «complexe, sophistiquée et ciblée», indique-t-il mardi soir dans un communiqué. Une enquête judiciaire est en cours. «La détermination et le caractère discret de cet acteur éveillent des suspicions d’espionnage.»

Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) a trouvé des «pistes subtiles d’actes douteux» sur le réseau du SPF Intérieur en mars dernier. Les analyses ont démontré qu’un attaquant avait pu s’y introduire déjà deux ans auparavant, en avril 2019.

La situation est prise très au sérieux. Le CCB et le SPF Intérieur ont immédiatement prévenu les instances officielles (le Centre de Crise National, l’Autorité de Protection des Données, la Police Fédérale, le Parquet Fédéral, la Sûreté de l’État, SGRS et le SPF Affaires étrangères) et mené des actions afin de supprimer les pistes de l’attaquant et de bloquer l’accès.

«La situation est sous contrôle: le réseau a été nettoyé et la sécurité a été rétablie», selon le communiqué. Le SPF a en outre entamé une modernisation complète de son infrastructure informatique en vue d’optimiser au maximum la sécurité.

La complexité de l’attaque indique un acteur qui dispose de cyber-capacités et de moyens étendus. Les auteurs ont agi de façon ciblée, ce qui fait penser à de l’espionnage.

Le dossier est ouvert par le Parquet Fédéral et l’enquête est dirigée par un juge d’instruction bruxellois.

