Selon des statistiques, les Diables Rouges ont le plus de chances de gagner le tournoi

Et vous, vous y croyez en la victoire des Diables lors du prochain Euro, qui débutera le 11 juin prochain?

Les Diables rouges ont les meilleures chances de remporter le Championnat d’Europe de football cet été. C’est en tout cas ce que prédisent les informaticiens de la KU Leuven ayant effectué une simulation statistique du tournoi. Les Diables ont 29% de chances de devenir champions, la France et l’Espagne sont leurs principaux concurrents.

La France et l’Espagne ont toutes les deux 14% de chances de gagner le tournoi, l’Italie et le Portugal en ont 9, selon les chercheurs. Le Danemark et l’Angleterre ont respectivement 7 et 6% de chances de gagner le tournoi.

«Nous avons examiné tous les résultats mutuels des équipes participantes depuis la Seconde Guerre mondiale», explique le chercheur Pieter Robberechts. «Par exemple, si la Belgique gagnait un match contre la Slovénie, elle obtenait des points positifs. Si elle gagnait contre la France, la Belgique obtenait plus de points positifs, car la France est une meilleure équipe que la Slovénie. La France et la Slovénie perdaient alors points. Tous ces ajouts et soustractions ont été mis dans une grande base de données, avec laquelle le programme informatique, piloté par l’intelligence artificielle, a commencé à fonctionner, nous permettant alors de faire des prédictions».

Les scientifiques prédisent que les Diables rouges ont 29% de chances de remporter le Championnat d’Europe. La Belgique arrive ainsi en tête de la liste des gagnants potentiels. «Mais il y a encore 71% de risques qu’ils ne remportent pas le tournoi», tempère néanmoins Pieter Robberechts.