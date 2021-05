Brunehaut: le collège et la directrice générale blanchis

Le collège se réjouit de présenter un courrier de la tutelle qui le blanchit d’accusations graves et diffamatoires.

Le collège communal de Brunehaut a tenu hier en fin d’après-midi une conférence de presse afin de dévoiler la teneur du courrier du ministre de tutelle (reçu vendredi), concernant les recours introduits par l’échevine Nadya Hilali et le conseiller François Schietse.

Accusations infondées!

Ces deux membres de la majorité USB ont dénoncé, tant auprès du pouvoir judiciaire qu’auprès du ministre Collignon, des irrégularités dans des actes posés par le collège communal mais aussi par la directrice générale.

Relevons tout d’abord que depuis près d’un an que dure cette pénible saga, jamais la presse n’a été officiellement et donc précisément informée des griefs retenus et donc de la cause des tensions entre les différentes parties.

C’est incidemment, lors de certaines séances du conseil communal, que des heurts ont éclaté et que certains reproches ont été évoqués. Un comportement des uns et des autres qui pose questions quant au souci d’information, voire tout simplement de respect, des citoyens de Brunehaut!

Selon le bourgmestre, cette affaire a débuté le 13 juin 2020, date à laquelle les agissements suspects d’une employée ont été repérés.

Pour avoir transmis un ou des dossier(s) à Mme Hilali, cette dame a été licenciée le 4 août. Pierre Wacquier évoque une réelle machination, un complot fomenté par Nadya Hilali et François Shietse.

«Le 24 août, le Collège a reçu un courrier de l’avocat de Nadya évoquant de prétendues accusations et des irrégularités. Dans sa réponse, le ministre estime que ces accusations sont infondées. Il n’y a pas la moindre preuve concernant la violation par la Directrice générale de son devoir de réserve et de sa neutralité. Idem pour la falsification des procès-verbaux du conseil communal.

L’accusation de cumul illégal de fonctions de la DG et de directeur financier à la Régie autonome est aussi infondée. Toutes ces accusations, c’est de la diffamation et les répéter, c’est du harcèlement», précise le mayeur.

À propos de détournements de fonds en matière d’enseignement, «Ces financements en fonds propres sont autorisés par la Communauté française. Le ministre confirme la bonne gestion de la commune et la tutelle nous blanchit totalement», explique Pierre Wacquier qui évoque à présent une réunion de USB afin d’écarter François Schietse et Nadya Hilali du groupe.

«Je ne démissionnerai pas»

«Je ne démissionnerai pas de mon poste de conseiller», a-t-elle déjà annoncé. Enfin, le ministre ayant signalé que «La communication de la photographie d’un rapport d’évaluation d’un directeur d’école stagiaire à un membre du personnel communal est susceptible de constituer une violation du secret professionnel engageant la responsabilité civile ou pénale de M. Schietse», la commune envisage une action en justice contre ce dernier.