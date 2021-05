Confirmation : il n’y aura pas d’équipes d’âge à Virton la saison prochaine

Dans un communiqué, la direction de l'Excelsior Virton a confirmé qu'elle n’inscrira pas d’équipes d’âge en compétition la saison prochaine.

Via un communiqué, le conseil d’administration de l’Excelsior Virton vient de confirmer officiellement ce que nous avions révélé il y a quelques jours : il n’inscrira pas d’équipes d’âge en compétition la saison prochaine et profitera de l’année qui arrive pour prendre le temps de remettre en place une académie digne de ce nom. « Nous avons reçu vendredi dernier, le 21 mai, confirmation de la Fédération que, si nous voulions reprendre en Elite, il nous fallait mettre en place 15 équipes, ce qui est impensable alors que la période des transferts libres des jeunes talents (date limite : 30 avril) et la période de mise en place d’associations avec d’autres clubs (date limite : 15 mai) sont passées », justifie la direction virtonaise.