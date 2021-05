Troisième dose de vaccin: «On doit s’y préparer», explique la ministre Christie Morreale

La moitié des Wallons de 18 ans et plus ont reçu au moins une première dose de vaccin. Et 18% ont reçu la 2e dose. Quelle sera la stratégie adoptée chez nous en ce qui concerne une éventuelle 3e injection, sur laquelle les données scientifiques manquent encore? Photo by Christophe Licoppe/Photonews Photo News