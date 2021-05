Affaire Conings: l’armée reconnaît avoir «commis des erreurs»

La Défense et son service de renseignements (SGRS) portent une lourde responsabilité dans le suivi de Jürgen Conings. Le patron de l’armée, l’amiral Hofman, plaide coupable.

Des excuses, de l’embarras: c’est le patron de l’armée belge, l’amiral Michel Hofman, qui évoque les dysfonctionnements de la Défense dans le suivi de Jürgen Conings. Ce mardi matin, face à la presse, l’amiral Hofman ne cherche pas de faux-fuyants. « Nous avons commis des erreurs, c’est indiscutable et nous le reconnaissons très humblement. Dans cette affaire mais aussi dans les incidents qui se sont produits dernièrement. La succession de ces incidents visibles est un indicateur que la robustesse de nos institutions n’est plus ce qu’elle est.» En évoquant les «incidents», Hofman fait référence à l’exercice de tir qui a mal tourné à Brecht à la fin avril. Un important incendie avait ravagé une réserve naturelle suite à l’absence sur place d’une équipe d’intervention.

Au-delà de l’enquête judiciaire, c’est aussi une enquête interne qui a été lancée. Le SGRS est clairement pointé par l’amiral Hofman. «La Défense et le Service général du renseignement militaire ont commis des erreurs. Il y a certainement des erreurs au niveau du flux des informations, dans le respect des procédures et des règles. Et il y a une érosion d’une connaissance d’expertise et de ‘good practices’.»

Le service de renseignement militaire est-il à la hauteur des attentes? Son efficacité avait déjà été remise en cause au lendemain des attentats de Bruxelles.

Le SGRS déjà remanié en 2020

En janvier 2020, le service avait pourtant été complètement remanié afin de répondre aux recommandations émises par la commission d’enquête parlementaire sur les attentats. Un audit avait également été diligenté par le ministre de la Défense sur le service de contre-espionnage. Le patron du SGRS de l’époque, le général Claude Van de Voorde nous disait en février 2020: «On a travaillé un an et demi pour mettre sur pied cette nouvelle structure. Tout a été guidé par les recommandations de la commission d’enquête parlementaire des attentats.» Un peu plus d’un an plus tard, ce même service est à nouveau pointé en interne pour la fiabilité des informations et pour le suivi qui leur est apporté. Comment Conings qui était fiché par l’OCAM, suivi par le SGRS, a-t-il pu sortir des armes de la caserne de Peutie?

Le SGRS suffisamment renforcé?

Ce serait trop réducteur de ne désigner que le service du renseignement comme responsable de cet énorme fiasco. La question est aussi de savoir quels moyens ont véritablement été injectés dans le SGRS, quels renforts ont été apportés, quels profils ont été engagés?

Ce mardi après-midi, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder a pris connaissance des conclusions provisoires de l’enquête interne menée par l’inspection générale de la Défense. Elle sera également longuement entendue sur cette affaire Conings ce mercredi matin en commission de la Défense au parlement.