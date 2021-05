The Human Voice (VOD), The Underground Railroad (Amazon), Halston (Netflix), etc.: nos 5 idées streaming du mercredi 26 mai

Un court-métrage, un long et trois séries au menu de ce mercredi 26 mai. -

Almodovar en format court, un drôle de réseau ferroviaire ou encore un couturier déjanté: il y a tout cela, et un peu plus encore, dans les sorties streaming du 26 mai. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 The Human Voice

VOD (Voo, Proximus,…) Drame de Pedro Almodóvar. Avec Tilda Swinton. Durée: 0 h 30.

Ce que ça raconte

La conversation d’une femme qui demande à son ex-amant de venir chercher son chien et ses valises.

Ce qu’on en pense

Un sublime premier court métrage en anglais pour Almodóvar, qui filme Tilda Swinton, grandiose en femme post-rupture.

La critique complète

2 The Underground Railroad

Amazon Prime Video Série de Barry Jenkins. Avec Thuso Mbedu, Aaron Pierre, Chase W. Dillon et Joel Edgerton (1 saison, 10 épisodes de 20 minutes 77 minutes).

Ce que ça raconte

Le périple de deux esclaves noirs en fuite dans une Amérique cruelle et (un peu) fantasmée.

Ce qu’on en pense

Jenkins adapte Whitehead, et choisit le parti de l’uchronie pour évoquer l’esclavage. Pourquoi pas?, sauf qu’il en fait des tonnes, tant plastiquement qu’en terme de dialogues. Malgré quelques sursauts, on s’est… ennuyé. On est presque désolé de le dire.

La critique complète

3 Halston

Netflix Mini-série biographique de Sharr White. Avec Ewan McGregor, Krysta Rodriguez et Bill Pullman (1 saison, 5 épisodes de 50 minutes).

Ce que ça raconte

La vie de Roy Halston Frowick, créateur de mode américain, du début des années 60 jusqu’à la fin des années 80.

Ce qu’on en pense

Série pétillante où Ewan McGregor sublime ce personnage plein d’excès.

La critique complète

4 Our Friend

VOD (Voo, Proximus,…) Drame de Gabriela Cowperthwaite. Avec Dakota Johnson, Casey Affleck et Jason Segel. Durée: 2 h 04.

Ce que ça raconte

Alors qu’il ne reste que six mois à vivre à Nicole, son meilleur copain, Dane, vient s’installer dans son canapé pour seconder son mari.

Ce qu’on en pense

Le côté tire-larmes du film sur la maladie est heureusement compensé par le portrait d’une amitié sincère.

La critique complète

5 Le monstre

Netflix Drame d’Anthony Mandler. Avec Kelvin Harrison Jr. et John David Washington. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Accusé d’avoir collaboré à un braquage, Steve, lycéen bosseur et avenant a toutes les chances de son côté. Sauf une: il est noir.

Ce qu’on en pense

Malgré le sujet prometteur on aligne les écueils du film de procès. C’est statique, ça cause et ça paraît long, très long.

La critique complète