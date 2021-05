Ouverture d’une information judiciaire après un test polémique à Walibi

Walibi a permis à quelques centaines de visiteurs d’entrer dans deux de ses attractions intérieures samedi, sans demander l’autorisation de la ministre de l’Intérieur.

Un test a été réalisé dans les installations intérieures du parc Walibi, sans l’autorisation gouvernementale requise. Une information judiciaire a été ouverte sur base d’une dénonciation officielle, explique mardi la porte-parole du parquet du Brabant wallon.

Le gouverneur de la province du Brabant wallon, Gilles Mahieu, après avoir découvert l’existence de ce test qui n’avait pas reçu d’autorisation de la part des autorités compétentes, a dénoncé les faits au parquet du Brabant wallon.

«Une autorité administrative nous a effectivement fait part de cet événement et nous venons donc d’ouvrir une information judiciaire. Je ne peux rien dire de plus à ce stade car il nous faut contextualiser tout cela et effectuer divers devoirs en vue de déterminer si une infraction a été commise ou non», commente la porte-parole du parquet brabançon.