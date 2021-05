VIDÉO | 20 ans après sa participation à la Star Academy, Amandine se confie: «Une expérience nocive, mais qui m’a permis de me construire»

Âgée de 23 ans à l’époque, la Belge Amandine Bisqueret avait intégré le casting de la toute première saison de l’émission «Star Academy» sur TF1. Vingt ans plus tard, elle revient sur cette expérience particulière, sur l’évolution de la télé réalité musicale, ainsi que sur son parcours et son actualité. Rencontre.

Il y a 20 ans d’ici, le groupe néerlandais Endemol révolutionnait le PAF.

Nous sommes alors en 2001. La France entière s’émoustille tout l’été des vagues provoquées par le concept de télé réalité «Loft Story» et par les frasques aquatiques de certains de ses participants, de parfaits anonymes jusqu’alors.

Quelques semaines plus tard, les Belges sont à leur tour gagnés par cette fièvre d’un genre nouveau: ils sont ainsi des dizaines de milliers devant leur poste de télévision le soir du 20 octobre pour suivre, en direct, les débuts de «Star Academy».

(Un peu de) chant et (beaucoup de) voyeurisme

La Star Ac’ - comme on la surnommait - est en réalité une autre déclinaison du concept de Big Brother développé par Endemol, cette fois diffusée sur TF1, et donc accessible depuis notre pays.

Camouflée dans une école de chant, de danse et de théâtre, l’émission ne vise en réalité rien d’autre que d’offrir en pâture aux téléspectateurs les moments intimes et de doute de la vie de 16 parfaits anonymes réunis dans un somptueux château où la production décide de quand il faut allumer ou éteindre les lumières. Bref, comme les concepts suivants de «Nice People», «Secret Story» ou encore «La Ferme des Célébrités», le pitch ne diffère pas tellement, en fin de compte, de celui du grand frère à la française, «Loft Story».

Des Belges au programme

«Aujourd’hui, je regarde ça avec une certaine affection. Car cela fait partie des expériences d’une vie et cela a conditionné la suite de mon parcours», sourit Amandine, Liégeoise d’origine et Bruxelloise d’adoption, mais surtout l’une des participantes de la toute première saison de «Star Academy», en 2001.

Car de fait: si les Belges sont restés scotchés - au moins durant les premiers jours - devant ce spectacle d’un genre nouveau, c’est aussi parce que plusieurs candidats sélectionnés par la production provenaient de chez nous.

«Lors de la première saison, nous étions trois. Il y avait Mario (NDLR: Barravecchia), même s’il vivait déjà en France, Stéphane (NDLR: Bosmans), un Bruxellois, et moi.»

Les candidats de la première saison entourant le présentateur Nikos Aliagas et le parrain de l’édition Florent Pagny. BELGA / Star Academy (Jean-Marc Sureau)

«Nous faire entrer dans des cases»

À l’époque, Amandine n’a que 23 ans. En quête d’aventure et, elle l’avoue, d’une certaine forme «de reconnaissance», la Belge qui s’est essayée à d’autres types de concours par le passé s’inscrit un peu par hasard au casting.

«C’était entièrement nouveau, la grande inconnue: il y avait donc une part de mystère», rembobine-t-elle.

Sauf que, rapidement, l’excitation laisse place au malaise. «Lors de ma présentation durant le premier prime, la production m’a fait passer pour une bimbo qui collectionne les petites culottes. Ils avaient pratiquement construit de toutes pièces ce portrait en sélectionnant des bouts de tournage sortis de leur contexte.»

Dix-sept jours et puis basta

Amandine a 23 ans lorsqu’elle prend part à la première saison de Star Academy. BELGA / Star Academy (Jean-Marc Sureau) Au bout de dix-sept jours et trois primes (NDLR: l’émission diffusée en direct le samedi soir), Amandine décide alors de quitter l’aventure: «Le déclic s’est produit lorsque, par hasard, j’ai pu voir quelques-unes des fiches que les coaches avaient sur nous. Ce qui figurait en grand n’était pas nos noms, mais des étiquettes. Olivia (NDLR: la chanteuse Olivia Ruiz) était la Méditerranéenne, d’un tempérament un peu sanguin; Mario (NDLR: finaliste malheureux de cette première saison) était le séducteur italien … Je n’ai pas vu ma fiche, je ne sais pas trop quelle était l’étiquette qu’ils avaient donnée à mon personnage. Peut-être la Belge de service? Mais j’ai bien compris que ce qui était diffusé à la télévision avait pour seul objectif de nous faire entrer dans ces cases. Il est dès lors facile de mettre un candidat en évidence ou de faire en sorte qu’un autre soit moins apprécié du public.»

Dès le deuxième prime, Amandine décoche ainsi une flèche envers la production. Pointée du doigt par une autre candidate sous le prétexte qu’elle «est très effacée», la Liégeoise se défend: « Je ne sais pas du tout ce qu’on montre à l’écran, donc je ne sais pas quel message on fait passer.» Pan!

Une semaine plus tard, pourtant sauvée par le public lors du troisième prime, elle décide de quitter de son propre chef le château des Vives-Eaux de Dammarie-lès-Lys.

«Aucun regret»

Si au moment de choisir un qualificatif pour décrire l’aventure Amandine choisit celui de «nocive», elle ne regrette pas pour autant y avoir pris part.

«Toutes les expériences de vie, finalement, sont là pour nous construire. Et aussi professionnellement: si je n’avais pas fait la Star Academy, peut-être que je n’aurais pas fait le journalisme; si je n’avais pas fait le journalisme, je ne me serais sans doute pas retrouvée dans le métier dans lequel je me retrouve aujourd’hui (NDLR: elle est en charge de la communication au sein de l’IHECS, école de journalisme bruxelloise). C’est un événement qui a donc compté dans ma vie.»

Aujourd’hui, Amandine Bisqueret travaille comme chargée de communication au sein d’une école bruxelloise de journalisme. EdA - Romain Veys

Et de fait: après avoir vécu cela de l’intérieur, Amandine décide de travailler la thématique de la télé réalité et, notamment, du rôle de la production à travers son mémoire de licence, présenté à l’ULg.

Une narration

«Tout n’est que construction dans ces émissions qui doivent vendre, raconter, donner envie. On assiste donc à une narration des personnages de la part de la production. On se trouve davantage dans une sitcom et un concours de popularité. C’est le principe de la télé réalité: pour que cela fonctionne, il faut pimenter les choses de l’extérieur. Pour que cela raconte quelque chose et que cela donne envie au téléspectateur de se dire: moi aussi je pourrais y être… »

La «Vérité du moment» et Bliss

Aujourd’hui, Amandine s’est éloignée de tout cela, même si elle a conservé de cette expérience une furieuse envie de décortiquer les choses et d’aller parfois se balader de l’autre côté du rideau.

Avec son projet de «La vérité du moment», elle est récemment partie à la rencontre de toute une série de personnes, spécialistes en tous genres ou simples citoyens désireux de partager leur expérience, afin, au travers de nombreuses capsules vidéo, de s’interroger sur la crise sanitaire et la couverture médiatique de celle-ci.

Un nouveau projet musical

Et puis aussi, elle n’a pas pour autant laissé tomber la musique. « Je viens justement d’enregistrer un titre qui s’intitule The Journey sous le pseudonyme de Bliss.»

«Il s’agit d’une musique qui va intégrer un spectacle son et lumière du Tour des Sites et qui sera sur les réseaux sociaux d’ici peu.»