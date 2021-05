Le groupe So Press monte au filet et crée «40-A», dédié au tennis

Après «So Foot», «Pédale!» (le cyclisme), «Tampon!» (sur le rugby), le groupe So Press propose «40-A», un nouveau magazine consacré au tennis, dont le numéro annuel paraîtra avant Roland-Garros. Nous avons joint son rédacteur en chef Victor Le Grand.

Comment est venue l’envie d’un magazine en plus, consacré au tennis?

Victor Le Grand: On pensait déjà le faire l’an dernier, puis il y a eu le covid, l’annulation de Roland Garros. Mais on avait déjà commencé à chercher et rédiger des sujets. Il faut dire que le tennis est un des sports populaires qui manquait à la panoplie de So Press. On n’a pas créé une rédaction spécifique, car chez nous, tout le monde peut bosser pour tous les magazines, que ce soit So Foot, So Film ou Society! Parmi les gens qui ont écrit pour «40-A», il y en a qui connaissent peu le tennis, voire pas du tout. Mais notre concept est toujours avant tout de raconter des histoires, longuement, de dresser des portraits de personnages intéressants, connus ou méconnus.

Vous-même, quel est votre parcours? Vous avez joué au tennis? (rires)

Oui, j’y ai joué 10 ans. Aujourd’hui, j’ai 33 ans, et cela fait 10 ans aussi que je suis dans le groupe So Press. Au départ, je ne voulais pas devenir journaliste sportif, mais par contre, écrire sur le foot à la façon de So Foot, avec la possibilité de faire de l’humour et d’écrire de très longs papiers, ça me branchait. Après quelques années, je suis passé à Society, car je commençais à me lasser non du foot, mais de la communication de plus en plus verrouillée des joueurs. Il est devenu plus facile d’interroger longuement François Hollande qu’un joueur du PSG!

Le tennis, c’est très mental et les joueurs sont souvent très seuls...et forcément à la longue, un peu barrés

Vous êtes donc monté sur le court...pour y chercher quoi?

La première idée, c’était de sortir des sujets battus et rebattus. Un magazine de tennis sans Nadal, sans Federer, sans Borg, sans McEnroe! (Rires) C’est un sport très mental, les tennismen sont fort seuls, c’est une vie nomade, d’avion en avion, d’hôtel en hôtel. Ils ne sont pas forcément copains entre eux, et donc, souvent ils sont un peu «barrés» psychologiquement, un peu borderline. Pour ce premier numéro, on a donc choisi l’un des meilleurs joueur du moment, Stefanos Tsisipas, qui évoque les névroses de sa génération, cette solitude des joueurs mais aussi la crise économique grecque, du harcèlement scolaire, de sa carrière de youtubeur! Mais nous avons trouvé aussi des personnages de l’ombre, comme Pepe Imaz, un type assez énigmatique qui est le «gourou» mental de Djokovic. On a rencontré aussi un homme politique, Benjamin Griveaux, un député macroniste tombé pour une affaire de mœurs et qui est un excellent joueur de tennis, et qui jouait beaucoup avec Macron. Nous sommes allés au Chili retrouver Macelo Rios, nous racontons aussi l’histoire de Torben Ulrich, père du fondateur du groupe Metallica, et qui fut étiqueté «le plus hippie des joueurs de tennis de l’histoire». Il y a aussi un article sur Jean-François Caujolle, le directeur du Tournoi de Marseille, pas très connu, mais considéré comme un des plus attractif, car créé et géré par une famille et avec une ambiance très particulière. C’est chouette de mettre aussi en valeur des gens comme les directeurs de tournoi, qui sont un peu comme des présidents de club et des organisateurs de festival.

Et donc, «40-A» paraîtra une fois par an!

Voilà, le premier numéro fait 100 pages, mais rien ne nous interdit à l’avenir de monter à 200. Et ce sera toujours avant Roland Garros, c’est la bonne occasion, tout comme «Pédale!» paraît juste avant le Tour de France.

Pas de sujet belge dans ce premier numéro

Non, pas cette fois! Pourtant ça ne manque pas de personnages intéressants chez vous, genre Xavier Malisse. Au prochain numéro peut-être!

«40-A», 100 pages. Lancement en France le 26 mai (et en Belgique quelques jours plus tard. Tirage: 36 000 exemplaires.