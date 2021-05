Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska éliminées au 2e tour à Strasbourg

Alison Van Uytvanck et Maryna Zaneveska ont toutes deux été éliminées mardi au tournoi de tennis sur terre battue de Strasbourg.

Alison Van Uytvanck, 67e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-4, 6-4 au 1er tour par la Française Harmony Tan (WTA 151), qu’elle rencontrait pour la première fois.

Maryna Zanevska (WTA 259) n’a pas réussi à créer la surprise. Issue des qualifications, la Belge de 27 ans s’est logiquement inclinée, 6-1, 6-4 contre Bianca Andreescu (WTA 7), tête de série n°1, qui effectuait sa rentrée en Alsace après avoir été privée d’une participation à Madrid et à Rome en raison d’un contrôle positif au Covid-19.

«Je suis déçue et fâchée sur moi-même», a déclaré Maryna Zanevska à Belga, après sa défaite contre la Canadienne, lauréate de l’US Open 2019. «Sincèrement, je m’attendais à disputer un meilleur match. Le problème, c’est que je n’ai pas l’occasion de me mesurer assez fréquemment à ce genre de joueuse vu mon classement. C’est dès lors très compliqué de se mettre dans le rythme. Mon deuxième set a été meilleur (NdlR: elle a même mené 4-2), je sentais que je pouvais lui tenir la dragée haute, mais à l’arrivée, j’ai commis beaucoup trop de fautes. Même en coup droit, qui est normalement mon point fort. À ce niveau, ce n’est pas permis.»

Le véritable exploit, toutefois, pour Maryna Zanevska, était déjà d’être arrivée jusque-là, après avoir gagné trois matches d’affilée. C’est même la première fois depuis juillet 2018 à Bucarest qu’elle a franchi le premier tour d’un tournoi WTA 250.

«C’est vrai que cela fait longtemps que je n’avais plus disputé de tournoi WTA. Cela s’est d’ailleurs ressenti physiquement», a-t-elle souri, «car je suis montée sur le court avec une gêne à la cuisse gauche, due à l’accumulation des matches (NdlR: le quatrième en quatre jours). Cela m’a fait plaisir évidemment, mais à 27 ans, je ne peux pas et je ne veux pas me contenter de faire des deuxièmes tours dans des tournois WTA».