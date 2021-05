Affaire Jürgen Conings: le Vlaams Belang demande la démission de Dedonder

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a exclu vendredi passé de démissionner à la suite de la cavale armée du militaire Jürgen Conings.

Le Vlaams Belang a réclamé mardi la démission de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Selon le parti d’extrême-droite, la ministre est responsable politiquement des «nombreuses fautes» qui ont été commises dans ce dossier.

La députée Annick Ponthier a pointé du doigt notamment le fait que, selon elle, la hiérarchie militaire ignorait qu’un militaire figurait sur la liste des personnes potentiellement dangereuses de l’Organe de Coordination et d’Analyse de la Menace (OCAM). Elle a également exprimé son inquiétude à propos des «actions de nettoyage» à la Défense qui, toujours d’après elle, viseront tout qui est «de droite et flamand».

La N-VA s’est également montrée très critique à l’encontre de Mme Dedonder et a mis en avant jeudi passé la «responsabilité écrasante» de la ministre.

Dans la majorité, le député Denis Ducarme (MR), interrogé dans «La Libre» et la «Dernière heure», a évoqué la possibilité de mettre sur pied une commission d’enquête sur l’affaire «Conings/Dedonder». A l’époque des gouvernements Dehaene et Verhofstadt, le responsable politique dans un tel dossier aurait probablement démissionné, a-t-il ajouté. La sortie de l’ex-ministre est personnelle et n’engage pas son groupe, précisait-on mardi matin de source libérale.