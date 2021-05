3.000 Bruxellois pour mesurer la qualité de l’air avec CurieuzenAir: pourquoi pas vous?

La campagne CurieuzenAir recherche 3.000 Bruxellois, des citoyens, mais aussi des entreprises ou des écoles, pour mesurer la qualité de l’air partout dans la région.

3.000 citoyens bruxellois vont mesurer la qualité de l’air de la capitale dans autant de sites. La campagne CurieuzenAir se présente comme «le plus grand projet de science participative sur la qualité de l’air jamais mené à Bruxelles». Il s’agit aussi d’une première européenne à une telle envergure. Le recrutement des volontaires se tient en ligne jusqu’au 13 juin. Les mesures elles-mêmes auront lieu sur 4 semaines, du 25 septembre au 23 octobre 2021.

«Nous travaillons depuis des années avec les habitants et habitantes de Bruxelles dans le but d’améliorer la qualité de l’air», explique Florence Lepoudre, du Bral, association citoyenne à la manœuvre. «CurieuzenAir, c’est l’étape suivante, très importante pour nous. Grâce à l’expertise en matière de science participative à grande échelle qu’apporte l’université d’Anvers, ce projet est tout à fait unique en son genre pour Bruxelles.»

Envergure «sans précédent»

L’idée est de cartographier la qualité de l’air à l’échelle de toute la Région bruxelloise. «Une envergure géographique sans précédent», vante le Bral. Des «scientifiques professionnels» assisteront les citoyens dans leurs mesures simultanées. «Familles, entreprises, associations, écoles pourront participer». La répartition géographique permettra de mesurer aussi bien les canyons à voitures que les parcs ou quartiers résidentiels.

CurieuzenAir dit utiliser «un montage inventif qui permet à des non-scientifiques de collecter des données de qualité». Le dispositif consiste en un panneau fixé sur la façade côté rue. «Deux tubes de test occupent le “nez de ce panneau”: ils calculent la concentration en dioxyde d’azote (NO2), indicateur de la pollution de la circulation». Pour étalonner leurs mesures, les scientifiques les compareront aux 11 stations fixes de Bruxelles Environnement.

Politique étayée

Universités, ONG, organismes publics et médias sont rassemblés autour du projet. Les données seront collectées sous la houlette de scientifiques de l’université d’Anvers. L’analyse socio-économique sera dirigée par l’ULB. L’initiative s’inscrit dans le Brussels Clean Air Partnership, collaboration datant d’octobre 2020 entre Bloomberg Philanthropies, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles Environnement. Il vise à encourager partenaires locaux et internationaux à améliorer la qualité de l’air grâce à l’innovation, à la recherche et à la surveillance, à l’engagement des citoyennes et citoyens et à des programmes éducatifs.

Alain Maron, Ministre bruxellois de l’Environnement et de la Santé (Écolo), promet d’ores et déjà que «Les données de CurieuzenAir […] nous aideront à élaborer une politique scientifiquement étayée pour réduire la pollution atmosphérique […] à Bruxelles».