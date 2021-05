1res doses au ralenti à Bruxelles: «On attend une grosse livraison de Pfizer»

Bruxelles n’injectera que peu de 1res doses cette semaine. La cause: des stocks à garantir pour assurer la 2e dose. Mais les livraisons attendues relanceront le rythme de croisière dès le 31 mai.

Suivre @JulienRENSONNET

Le nombre d’injections a diminué dans la campagne vaccinale bruxelloise. Cependant, ce n’est qu’un répit: une «grosse livraison est attendue» cette semaine de la part de Pfizer, ce qui va booster les premières doses dès le lundi 31 mai. «On se prépare à la plus grosse semaine de l’année», prévient Inge Neven, responsable du service hygiène de la Cocom. 68.500 doses sont planifiées dès le 31 mai, dont 39.500 1res doses.

La semaine dernière, la Région bruxelloise a ainsi vu 51.906 piqûres être administrées (pour 62.300 la précédente), dont 22.500 1res doses. Les 7 jours à venir verront encore ces 1res doses diminuer à 15.000 à peine, pour 46.000 2es doses.

+ LIRE AUSSI | Les cas augmentent à Bruxelles mais «ces chiffres ne sont pas une surprise»

Cette diminution progressive en 1re doses s’explique par la précaution de la Cocom dans la gestion des stocks: il convient de s’assurer de la disponibilité des 2 doses aux dates convenues dans les prises de rendez-vous en fonction des délais d’attente. «Il y a très peu de 1res doses pour l’instant et on doit garantir la 2»; confirme l’experte de la Cocom.

La confiance par rapport au vaccin AstraZeneca explique aussi ces statistiques. «La limite d’âge pour AstraZeneca reste bien fixée à 41 ans», rappelle Inge Neven. «Ce qui veut dire qu’il va être difficile de continuer à utiliser ce vaccin à Bruxelles». Depuis ce vendredi 21 mai, la capitale a en effet déjà invité les 41 ans et plus à passer à la piqûre alors que les 36 ans et plus sont appelés sur la liste d’attente BruVax. Sur le rythme de croisière, la Cocom dépend des livraisons, notamment de l’unidose Johnson et Johnson. «Or, celles de juin ne sont pas encore confirmées», pointe la spécialiste. Qui promet: «On a toujours intérêt à vacciner le plus possible et ainsi protéger la population le plus possible».