Coronavirus: nouvelle tranche de prêt européen pour la Belgique, qui a reçu plus de 8 milliards pour l’emploi

Covid-19: le total que la Belgique a touché sous l’instrument «SURE» atteint désormais 8,2 milliards, après une nouvelle tranche de deux milliards libérée ce mardi en faveur de notre pays.

Deux milliards d’euros ont été libérés en faveur de la Belgique ce mardi, dans le cadre des prêts européens de l’instrument «SURE». Ces prêts sont spécifiquement destinés à financer les programmes nationaux de chômage partiel «corona», les aides aux indépendants touchés par la crise et autres mesures pour atténuer les risques de chômage dans le cadre de la pandémie.

Ce montant s’ajoute pour la Belgique à trois précédentes tranches de prêts, déboursées en décembre (2 milliards), février (2 milliards) et mars (2,2 milliards) derniers. Le total qu’elle a touché sous l’instrument SURE atteint désormais 8,2 milliards. C’est la totalité des fonds que le pays avait demandés, lui qui avait requis un prêt additionnel après avoir d’abord tablé sur environ 7,8 milliards.

Des prêts pour plus de 94 milliards à 19 États

Au total, le Conseil (États membres) a approuvé des prêts pour 94,3 milliards d’euros à 19 États qui en ont fait la demande, dans des fourchettes établies par la Commission. Les tranches de prêts sont libérées en plusieurs salves (la première l’avait été le 27 octobre), à chaque fois quelques jours après l’émission d’obligations sociales par l’UE.

Jusqu’à maintenant, ces obligations ont suscité un intérêt marqué des investisseurs, la demande dépassant largement l’offre. Le 18 mai, de telles obligations SURE, labellisées «obligations sociales», ont été émises pour la 7e fois, en partie pour remboursement en juillet 2029 et en partie en janvier 2047.

Avec la septième salve de versements, tous les États membres qui avaient demandé à bénéficier de ces prêts ont touché au moins une partie de ce qu’ils attendaient. La Bulgarie et l’Estonie ont en effet reçu leur premier versement. L’Italie et l’Espagne seront les plus gros bénéficiaires de ces prêts à taux avantageux quand tout aura été déboursé: 27,4 milliards pour la première, 21,3 pour la seconde.