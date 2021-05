Les cas augmentent à Bruxelles mais «ces chiffres ne sont pas une surprise»

Le nombre de cas augmente de 24% à Bruxelles sur la semaine écoulée. Pas de panique cependant: la hausse est surtout constatée chez les jeunes et doit se lire à l’aune du déconfinement de l’horeca. La Cocom attend de voir si la courbe se répercutera sur les hospitalisations.

Suivre @JulienRENSONNET

«Le nombre de cas augmente à Bruxelles». Inge Neven, responsable du service d’hygiène de la Cocom, ne s’alarme pas pour autant. «Je ne m’inquiète pas trop. La situation est identique aux autres régions de Belgique. Et ce sont surtout les jeunes qui font grimper les chiffres. C’est vrai, le nombre d’infections est un peu plus élevé à Bruxelles. Mais on y teste plus et le taux de positivité y est plus bas».

Les chiffres communiqués ce mardi 25 mai sont dans la lignée des semaines précédentes à Bruxelles. Oui, le nombre de cas positif est dopé de 24% sur les 7 derniers jours. Mais le taux d’incidence continue de diminuer. Il se mesure aujourd’hui à 279 cas sur 10.000 habitants sur les 14 derniers jours (pour 312 la semaine dernière et 380, 459 et 487 les précédentes). «On teste plus, notamment avec les tests de prévoyage, avec un taux de positivité qui reste constant, voire un peu à la baisse», éclaire Inge Neven, qui assure que ses services «continuent à le suivre de près». Le taux de positivité, en légère baisse donc, est à 5% (comme la semaine dernière, venant de 6,5%, 7,6% et 9,6% les semaines précédentes).

+ LIRE AUSSI | 1res doses au ralenti à Bruxelles: «On attend une grosse livraison de Pfizer»

Conséquence de ces deux phénomènes, la valeur R, qui mesure le taux de reproduction du virus, dépasse à nouveau le 1. Elle atteint 1,13, soit le niveau le plus élevé en un mois. La valeur R était en effet à 0,74 la semaine dernière, pour 0,96, 0,82 et 1,07 les précédentes.

«Ces chiffres ne sont pas une surprise», rassure Inge Neven, qui demande aussi à les lire à la lumière du 3e déconfinement aujourd’hui vécu par la Belgique. «Il est donc logique d’avoir davantage de cas positifs. Dans les écoles, les chiffres sont similaires à ceux des retours de congés de Noël et de Carnaval», développe l’experte. Notons encore que Bruxelles voit forcément revenir des voyageurs depuis la réouverture des voyages non essentiels. Ainsi sans doute que des travailleurs européens. Ce qui a peut-être un impact aussi sur le nombre de cas? «Le taux de positivité des voyageurs reste assez bas», tempère Neven. «Ça n’explique pas la différence».

Quid à l’hôpital?

Une question reste cependant en suspens: que va-t-il advenir des hospitalisations? Ce 25 mai, elles se tassent à Bruxelles «même si deux hôpitaux affichent toujours plus de 50% d’occupation covid en soins intensifs». Inge Neven se veut optimiste: «les hospitalisations sont faibles chez les personnes âgées. C’est une bonne nouvelle, mais il reste des interrogations sur les variants puisque, chaque semaine, quelques traces des séquençages indien, brésilien et sud-africain sont décelées».

Ce 25 mai, Bruxelles recense notamment 16 cas de la variante indienne, plus contagieuse et plus virulente. «Dont 2 détectés la semaine dernière». La crainte d’Inge Neven est liée à l’incertitude qui pèse quant à l’efficacité de chaque vaccin sur ces variants. «On n’est pas sûr qu’ils protégeront», reconnaît la responsable hygiène de la Cocom. «On reste donc vigilants sur le tracing de retour des voyages, surtout des zones sensibles».

Éclaircie tout de même sur le plan des variants: «Quelques laboratoires ont réussi à permettre la détection des variants dans les tests PCR, ce qui permettra d’obtenir l’identification dans les 3 jours et non plus 14: on sera plus vite sur le coup».