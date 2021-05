11 migrants trouvés dans un camion à Wilrijk

C’est le chauffeur du camion qui a avisé la police: la police locale anversoise a retrouvé ce mardi matin onze migrants présumés dans un camion à Wilrijk.

La police locale anversoise a retrouvé ce mardi matin onze migrants présumés dans un camion à Wilrijk. C’est le chauffeur du camion qui a avisé la police parce qu’il soupçonnait qu’il y avait des passagers clandestins dans son véhicule. Les hommes sont probablement montés à bord en Allemagne.

Le camionneur circulait sur le périphérique d’Anvers et la police lui a conseillé de prendre la sortie Wilrijk et de s’arrêter sur la R11. Les forces de l’ordre y ont vérifié le chargement et ont effectivement trouvé des passagers clandestins. Il s’agirait de onze hommes adultes originaires d’Érythrée.

«Ils n’ont pas résisté, nous les avons transférés et mis à la disposition de l’Office des étrangers», a déclaré le porte-parole de la police Willem Migom. «La police judiciaire fédérale enquêtera sur une éventuelle traite des êtres humains. Le chauffeur du camion a été interrogé, mais rien n’indique qu’il y soit pour quoi que ce soit.»