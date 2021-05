La vaccination porte ses fruits: «Ce n’est pas un argument, ce sont des faits»

Alors que 6 millions de doses ont été administrées en Belgique, Sabine Stordeur insiste la vaccination porte ses fruits.

«Nous avons franchi le cap des 6 millions de vaccins administrés» a annoncé Sabine Stordeur de la Task force vaccination lors dela conférence de presse du centre de crise. Comme son confrère, elle a également tapé sur le clou de la seconde dose.

«Deux à trois semaines sont nécessaires pour que le vaccin produise ses effets et une seule dose n’est pas suffisante. Marquer donc une croix dans votre calendrier la date de cette seconde injection et en attendant soyez prudents.»

Au niveau des chiffres de la vaccination, les aînés nous donnent une fameuse leçon annonce Sabine Stordeur.

«Avec un taux de vaccination de 91% chez les plus de 85 ans, 93% chez les personnes de 75-84 ans et 90% 65-74 ans, nos aînés ont décroché la plus haute distinction. Les plus jeunes ont donc un défi de taille à relever.»

Pour égayer ses propos, Sabine Stordeur dévoile les chiffres des hospitalisations. «Les effets de ces taux de vaccination sont très concrets sur les hospitalisations.»

- Pour la première fois depuis le début de la pandémie, ce sont les personnes de 40 à 59 ans, qui occupent le plus les lits d’hôpitaux pour cause de covid 19. Parallèlement, l’hospitalisation des 20 -39 ans tend à rejoindre et à dépasser celle des plus de 80 ans.

«Cela démontre l’efficacité du vaccin contre les formes sévères de la maladie mais aussi l’importance de se faire vacciner quel que soit votre âge. Ce n’est pas un argument, ce sont des faits.»