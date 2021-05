Le CHU Ambroise Paré verse 10 800€ à MSF grâce à un recueil de témoignages

La vente du recueil de témoignages et de photographies du personnel d’Ambroise Paré a permis le don de 10 800€ à MSF. OLIVIER PAPEGNIES

La vente du recueil «Je l’ai lu dans leurs yeux», où le personnel hospitalier raconte la crise Covid, a permis de financer un don à Médecins Sans Frontières.

A la fin de l’année 2020, le CHU Ambroise Paré de Mons publiait «Je l’ai lu dans leurs yeux», un recueil compilant plus de 30 récits et 250 photographies. Ceux-ci racontaient la crise sanitaire vécue par le personnel de l’hôpital universitaire.

A ce stade, 750 exemplaires de ce recueil auto-édité et entièrement réalisé en interne ont été vendus. Comme annoncé à l’époque, les bénéfices sont revenus à l’organisation Médecins Sans Frontières, venue en appui à l’hôpital montois en mars 2020.

«Grâce à la vente de notre recueil, nous avons pu reverser plus de 10 000€ à MSF. Nous sommes ravis de pouvoir les remercier concrètement pour le support et le soutien reçus aux premières heures de la crise, indique Stéphane Olivier, Directeur général du CHU Ambroise Paré. Aujourd’hui, nous contribuons modestement à leur développement et venons indirectement en aide à d’autres institutions dans le besoin à travers le monde.»

Argent alloué au fonds d’urgence

En mars dernier, alors que la première vague prenait par surprise les hôpitaux de la région montoise, Médecins Sans Frontières était venu prêter main forte au CHU, en apportant une aide logistique bienvenue et en partageant son expérience des situations de crise. Présentes dans plus de 70 pays. Les équipes de MSF se déploient pour soigner les victimes de guerres, de catastrophes et d’épidémies.

«MSF est extrêmement touchée par cette action de l’hôpital d’Ambroise Paré que nous remercions chaleureusement. Cet argent sera directement alloué à notre fonds d’urgence qui nous permet d’intervenir rapidement là où les besoins se trouvent. C’est grâce à ce mécanisme que nous avons d’ailleurs pu venir soutenir le personnel de l’hôpital l’année dernière, au pic de l’épidémie de Covid-19 en Belgique», explique Stephan Goetghebuer, coordinateur du projet MSF avec Ambroise Paré.

À ce jour, 720 exemplaires du recueil ont été vendu. Il est toujours disponible soit en ligne, sur le site www.leursyeux.com, soit au CHU Ambroise Paré, à la cafétéria située au rez-de-chaussée de l’hôpital. Il est vendu au prix de 15 euros.