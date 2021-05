Voici pourquoi les deux doses du vaccin sont importantes

«La vaccination, c’est bien mais cela ne protège pas immédiatement...» c’est le message que le centre de crise a voulu apporter ce mardi lors de la conférence de presse Sciensano.

«La campagne de vaccination avance bien même très bien» explique le porte-parole mais il faut rester prudent. Ce mardi, après avoir présentéles derniers chiffres de l’épidémie en Belgique, Yves Van Laethem ainsi que Sabine Stordeur ont insisté sur l’importance des deux doses de vaccin pour l’Astra Zeneca et le Pfizer.

«Certains modèles annoncent que si l’extension des contacts se fait de manière trop débridée, on pourrait avoir une hausse des hospitalisations fin juin, début juillet. Surtout si on pense trop vite qu’après une dose, on est protégés et que tout est terminé.»

Si plus de 47% de la population adulte a déjà reçu au moins une dose de vaccin, 18% de la population est complètement vaccinée.

«Il faut bien savoir que ce n’est pas avant courant du mois août qu’on aura pu donner deux doses à tous les adultes. Et nous savons que des personnes sont encore hospitalisées quelques jours voire semaines après avoir été vaccinées.»

Pourquoi ?

«Car cette première dose ne vous protège pas directement. Notre corps a besoin au minimum de 10-12 jours voire 21 jours avant de développer ses moyens de défense. Et donc pendant cette première partie vous n’êtes pas protégés et donc il faut en tenir compte dans la manière de se comporter lors de ces premières semaines « explique Yves Van Laethem.

«La première dose n’est pas la panacée. La seconde dose est importante parce qu’elle apporte ce surcroît de protection pour les infections sévères et plus modérées comme le long covid.»

Par ailleurs, le porte-parole pointe aussi l’effet sur les variants.

«Une étude anglaise montre l’impact de ces deux doses sur les variants. Une seule dose (Pfizer ou Astra) réduit le risque de développer des symptômes du variant anglais de 51% mais seulement de 34% pour le variant indien.»

«Si on prend les deux doses, la protection est nettement meilleure. Pour les formes les plus sévères de la pathologie, on a une protection allant de 80 à 90%.»