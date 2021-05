VIDÉO | Hannut: dispo aujourd’hui? Venez vous faire vacciner jusqu’à 20h

Du temps aujourd’hui? Vous pouvez recevoir ce mardi votre première dose d’AstraZeneca, à Hannut. Il reste 200 doses à injecter d’ici ce soir.

Vous avez plus de 41 ans? Vous êtes disponible cette après-midi ou encore ce soir? Un coup de fil passé au call center hannutois et vous pourrez recevoir la première dose du vaccin aujourd’hui. La raison? Il reste des vaccins qui doivent être administrés avant ce soir. Sinon ils sont perdus.

«Samedi, j’ai reçu un coup de fil des médecins, explique le bourgmestre Manu Douette. Il leur restait alors 500 doses d’AstraZeneca à administrer avant ce mardi soir. 200 doses peuvent être utilisées plus tard pour la deuxième injection.» Il en restait donc 300. Vous êtes intéressé? Ne passez pas par la plateforme pour prendre rendez-vous car… elle a un petit souci. Manu Douette l’a expérimenté ce week-end, lui qui avait reçu sa convocation jeudi et voulait prendre rendez-vous samedi. «La plateforme jemevaccine.be ne me proposait que le Pfizer» et pas une de ces 300 doses d’AstraZeneca. Le bourgmestre a eu beau essayer et réessayer encore. Saus succès. «Lorsque j’y suis arrivé après dix fois, la deuxième dose arrivait beaucoup plus tard que le délai prévu. Il y avait un problème avec la plateforme.» Plutôt que d’attendre encore deux semaines pour se faire vacciner avec Pfizer, le bourgmestre a préféré prendre les devants et recevoir l’AstraZeneca.

Avec ou sans convocation

Alors? Là, ce matin, il restait 300 vaccins. Depuis 30 personnes se sont présentées d’initiative, 70 personnes ont été redirigées sur Hannut. Il reste donc encore 200 vaccins disponibles. «On a donc décidé de lancer un appel», note le bourgmestre hannutois.

Celui qui veut recevoir sa première dose aujourd’hui (le centre est ouvert jusque 20h) doit avoir plus de 41 ans. «Il ne doit pas nécessairement avoir reçu une convocation.» Il suffit de téléphoner au call center hannutois au 019/630.519. «Il y a trois personnes qui répondent. On encode directement sur le programme, depuis le marché couvert. On force le programme en fait.» Il suffit d’avoir sa carte d’identité sous les yeux.

Dès demain, le centre de Hannut, installé au Marché couvert, vaccinera avec du Pfizer et du Johnson&Johnson, mais en suivant la procédure classique. Plus question donc de téléphoner pour passer avant la convocation. C’est aujourd’hui ou pas. «On récupérera de l’AstraZeneca pour les deuxièmes doses.»

A noter que cet appel lancé ce mardi concerne tout le monde, de la région hannutoise ou même plus loin. Seule condition: avoir plus de 41 ans.