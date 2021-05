Disparitions d’enfants: Child Focus propose une formation aux premiers secours

À l’occasion de la Journée Internationale des Enfants Disparus, Child Focus et la cellule Personnes disparues lancent ce cours des Premiers Secours en Cas de Disparition.

Sur le modèle des premiers secours en cas d’accident, Child Focus propose depuis ce mardi une formation aux «Premiers Secours en Cas de Disparition (PSCD)».

Ce module ouvert à tous sur le site internet de l’association a été conçu en collaboration avec la cellule Personnes disparues de la police fédérale.

Ce module vise à acquérir les bons réflexes en cas de disparition ou suspicion de disparition d’enfant et à les appliquer au plus vite.

«C’est un moment d’angoisse, de panique mais c’est aussi un moment très important où l’on doit prendre des décisions qui sont cruciales pour la suite», indique Heidi De Pauw, CEO de Child Focus.

Si ce cours dispense donc les conseils pour prendre les bonnes décisions dans une telle situation, il est aussi largement orienté sur la prévention afin d’éviter d’en arriver à une disparition.

Child Focus rappelle en effet qu’en 2020, 68% des 1 062 disparitions qui lui ont été communiquées concernaient des fugues. Et dans de tels cas, une bonne communication avec son enfant permettrait d’éviter une telle issue, rappelle Child Focus.

Quatre leçons et un certificat de réussite

Disponible en ligne, cette formation aux «Premiers Secours en Cas de Disparition» prend la forme d’un podcast interactif en quatre leçons. Chacune d’entre elle renvoyant vers des vidéos et des rapports de Child Focus pour approfondir chaque matière.

La leçon n° 1 concerne des informations plutôt générales sur les types de disparitions (fugues, enlèvements internationaux par l’un des parents, enlèvements par tiers) et dispense quelques conseils de prévention. Il aborde aussi le rôle de Child Focus en cas de disparition et du réseau de médiateurs pour désamorcer des situations conflictuelles entre parents qui pourraient mener à un rapt parental.

La leçon n° 2 a été conçue avec le commissaire David Rimaux, de la Cellule des Personnes disparues. Là aussi, une partie de la leçon est axée sur la prévention et la communication nécessaire avec l’enfant pour minimiser les risques de disparition. Le commissaire dispense aussi des conseils pratiques en cas de disparition. Une partie de ce chapitre évoque aussi le rôle de cette cellule de la police fédérale.

La leçon n° 3 entre dans le vif du sujet avec des conseils pratiques pour éviter une disparition et pour agir de la meilleure manière possible si celle-ci devait survenir.

Cette leçon est déclinée en deux parties: une concernant les enfants de moins de 10 ans et l’autre les enfants de plus de 10 ans.

La leçon n° 4 aborde enfin la question des disparitions inquiétantes. Y sont abordés le rôle de Child Focus (campagnes de recherche), les outils d’aide à la recherche (Child Alert et Child Rescue App) et des informations sur la manière dont le public peut aider.

À l’issue de cette formation en ligne, il n’y a ni questionnaire, ni examen. Mais le visionnage intégral du podcast est obligatoire pour obtenir un certificat de réussite.

Celui-ci peut ensuite être imprimé et diffusé sur les réseaux sociaux. Car si le but de cette initiative de Child Focus est de permettre à chacun d’acquérir les bons réflexes en cas de disparition, il vise aussi à sensibiliser le plus grand nombre à une problématique qui, chaque jour en Belgique, concerne trois enfants. Même si, insiste Child Focus, dans l’immense majorité des cas, la disparition connaît une issue positive.