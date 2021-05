Visiter le campus de l’UCLouvain FUCaM Mons, en voiturette de golf

L’UCLouvain propose une Journée Portes Ouvertes inédites sur son campus montois. Objectif: permettre de découvrir le site de visu, tout en respectant les précautions sanitaires.

Depuis l’an dernier, les universités et hautes écoles doivent faire preuve d’inventivité pour organiser des journées portes ouvertes à destination des élèves de 6e secondaire, qui sont en quête d’informations en vue de potentielles études supérieures.

Après les visites virtuelles de 2020, le déconfinement partiel offre d’autres perspectives aux établissements, qui ne peuvent toutefois pas se permettre d’ouvrir leurs portes sans limites.

C’est pourquoi l’UCLouvain proposera une façon tout à fait inédite de découvrir son campus montois ce samedi 29 mai, avec les Journées Portes Ouvertes en mode Drive-In. Une façon de fluidifier l‘affluence et de permettre de maintenir des bulles de contact.

Concrètement, les visiteurs pourront découvrir le campus en voiturette électrique, dans leur bulle de quatre, en une heure. L’objectif est de permettre aux potentiels étudiants de découvrir le campus de visu, sous toutes ses facettes, de rencontrer des étudiants ambassadeurs de l’université, de s’informer sur les services aux étudiants et, évidemment, obtenir les infos utiles sur les diverses filières d’étude.

La participation à cette journée portes ouvertes se fera sur réservation uniquement, pour garantir une meilleure répartition du public aux différentes tranches horaires et limiter le temps de visite, dans le respect des mesures sanitaires.

Un mois plus tard, le 26 juin, l’UCLouvain organisera une journée portes ouvertes multisites. Cette fois, les futurs étudiants pourront découvrir les six campus de l’université, dont celui des FUCaM Mons, à l’aide de la réalité augmentée et de casques (distribués par courrier) pour voir tout presque comme si on y était. D’autres visites guidées seront organisées sur le campus montois.