Réasphaltage sur le ring début juin: chantiers en vue à Hal, Beersel et Huizingen

CARTE | Des travaux d’asphaltage sont prévus du mardi 1er juin au samedi 5 juin sur le ring de Bruxelles. Les tronçons entre Beersel et Huizingen sont concernés. L’autoroute A8 à Hal aussi.

Du mardi soir 1er juin au samedi matin 5 juin, l’Agence flamande des routes et de la circulation posera une nouvelle couche d’asphalte sur le ring de Bruxelles à Beersel et Huizingen et sur l’autoroute A8 à Hal, a annoncé l’Agence flamande mardi. Les travaux seront réalisés de 20h à 6h afin de limiter au maximum les perturbations pour les usagers de la route.

À Hal, les travaux débuteront le 1er juin près de l’intersection de l’A8 et du Halleweg. L’année dernière, cette intersection en direction du ring de Bruxelles a reçu une nouvelle couche d’asphalte. Cette fois-ci, c’est la direction opposée (vers Lille) qui sera refaite sur une longueur de 400 mètres. Le trafic de transit sera dévié entre l’intersection avec la Chaussée de Nivelles et la sortie Hal au cours des deux nuits suivantes. La circulation pourra se poursuivre normalement pendant la journée.

Trois zones du Ring et de la A8 seront en travaux. AWV

Les travaux commenceront également le 1er juin au niveau de la sortie Beersel/Lot du ring intérieur de Bruxelles. Les couches inférieures et supérieures de l’asphalte seront remplacées à l’intersection avec la Beerselsestraat et la sortie du ring. La circulation automobile sera déviée via Ruisbroek. Les travaux sur le premier et le deuxième chantiers seront achevés dans la matinée du jeudi 3 juin, selon le calendrier actuel.

Concernant le troisième chantier – le ring extérieur de Bruxelles entre les sorties Huizingen (20) et A8 Hal (21) -, les travaux d’asphaltage commenceront le jeudi 3 juin au soir et se termineront le samedi 5 juin au matin. Une nouvelle couche sera placée sur la première et une partie de la deuxième bande de circulation. La sortie et la voie d’accès à Huizingen seront fermées pendant les deux nuits.