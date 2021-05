VIDEO| Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano a analysé les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique avec une certaine satisfaction.

«On continue sur le train des bonnes nouvelles. Les chiffres continuent à diminuer. On devrait passer la barre des 500 personnes en soins intensifs d’ici la fin de semaine.» annonce Yves Van Laethem. Notre moyenne hebdomadaire faussée ( à cause des congés) va repartir bientôt à la baisse.»

«Il est encourageant de constater que le pourcentage de tests positif continue à diminuer. 5.5% des tests sont positifs.»

La plupart des contaminations se produisent chez les adolescents même s’il y a une augmentation. Chez les personnes plus âgées (+ 65 ans) , les chiffres continuent à diminuer. Pour les personnes de plus de 90 ans, nous avons une légère augmentation à surveiller.

Où ? Ces augmentations se retrouvent dans toutes les régions et toutes les provinces. L’augmentation est plus prononcée dans la capitale (+24%).

Les hospitalisations. Les nouvelles sont bonnes avec une diminution. «On compte 115 nouvelles hospitalisations par jour (-13%). On devrait passer la barre 75 hospitalisations d’ici mi-juin.»

Les décès. On déplore 19 décès par jour. (+24%) Dans la tranche 65-75 ans.

Les chiffres

Il y en a ainsi eu 2.382 sur la dernière période de sept jours, entre le 15 et le 21 mai, une hausse de 10% par rapport à la période de référence précédente.

Après avoir connu une baisse de 6% lundi, le nombre moyen de vaccinations effectuées chaque jour durant cette même semaine est reparti vers le haut (+14%) avec environ 60.800 doses administrées, contre quelque 56.900 durant la période de référence précédente.

+ LIRE

L’importance des deux doses

«La vaccination c’est bien mais cela ne protège pas immédiatement...» c’est le message que le porte-parole a voulu apporter ce mardi.

«La campagne de vaccination avance bien mais il faut rester prudent. Certains modèles annoncent que si l’extension des contacts se fait de manière trop débridée, on pourrait avoir une hausse des hospitalisations fin juin, début juillet. Surtout si on pense trop vite qu’après une dose, on est protégés.»

«Nous savons que des personnes sont encore hospitalisées quelques jours voir semaines après avoir été vaccinées. Car cette première dose ne vous protège pas directement. Notre corps a besoin de 10-12 jours avant de développer ses moyens de défense. Et donc vous n’êtes pas protégés et donc il faut en tenir compte lors de ces premières semaines. La première dose n’est pas la panacée. La seconde dose est importante parce qu’elle apporte ce surcroît de protection pour les infections sévères et les modérées.»

Les deux doses contre les variants

«Des études montrent l’impact de ces deux doses sur les variants. Une seule dose réduit le risque de développer des symptômes du variant anglais de 50% mais seulement de 30% pour le variant indien. Les deux doses offrent une portection de plus de 80% sur le variant anglais.»