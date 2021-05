Jean-Marie Bigard compare le Pass sanitaire à l’étoile jaune

Ce week-end, une manifestation contre les vaccins et le Pass sanitaire a eu lieu à Paris avec à la tête de ce cortège, Jean-Marie Bigard.

Samedi, deux cents personnes ont manifesté contre le Pass sanitaire et le vaccin contre le coronavirus à Paris. Une équipe de l’émission «Au Quotidien» de Yann Barthès était également dans les rangs. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils n’étaient pas vraiment les bienvenus.

Les images qui ont été dévoilées hier soir sur TMC ont choqué de nombreux spectateurs. Entre les menaces envers les journalistes, les références à l’Holocauste, le spectacle offert par ces manifestants étaient honteux.

"On va vous casser la gueule ! Vous avez de la chance qu'on vous lynche pas !"

On a ensuite tenté de parler avec Alexandra Henrion-Caude, l'organisatrice de la manifestation. Sauf que la foule a préféré nous menacer

Parmi les manifestants, on retrouvait la généticienne Alexandra Henrion-Caude mais aussi Jean-Marie Bigard. Habitué aux polémiques, ce dernier a eu des propos choquants sur un podium qui ont rapidement été relayés sur les réseaux sociaux.

Ensuite alors qu’il était interrogé par RT France au sujet du pass sanitaire, il a déclaré: «C’est une honte nationale. Il faut absolument mettre un signe distinctif comme on a fait avec les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale».

Comment peut-on comparer le #PassSanitaire à l'étoile jaune que les nazis imposaient aux Juifs ? Jean-Marie #Bigard ferait mieux de la fermer au lieu de raconter n'importe quoi ! C'est insupportable ! A l'image de Dieudonné, ce type est grotesque !

"Agnès Buzyn, grosse connasse, qu'elle crève ! Olivier Véran, c'est un mange-merde !"

Présent sur scène également, Jean-Marie Bigard

Des propos qui ne passent pas

De nombreuses personnes n’ont pas caché leur indignation face à ses propos. Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti sur le plateau de TMC n’a pas caché son indignation.

«Comment on peut comparer la situation qui est la nôtre avec la collaboration? Comment on peut porter l’étoile jaune? Comment on peut dire ces insanités? Comment, quand on est un humoriste qui ne fait plus rire personne, on peut utiliser sa notoriété pour dire des… Des conneries pareilles? Excusez-moi, mais c’est atterrant. Atterrant».

Lundi, Jean-Marie Bigard était invité sur le plateau de TPMP et sans surprise il n’est pas revenu sur ses propos.

«On a quand même le ministre de la Santé qui nous dit que les personnes qui ne seront pas vaccinées seront défavorisées. C’est la dictature en marche».