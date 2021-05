Covid oblige, le souper du bourgmestre a opté pour la formule à emporter. Un succès tout de même : 480 menus réservés et livrés. EDA

À Faimes, le menu réduit du 5e «?souper?» du bourgmestre, à emporter cette année, a quasiment connu autant de succès que la formule dégustation à table.

On a en effet compté 480 repas concoctés et distribués par les membres du collège, les conseillers communaux et du CPAS ainsi que les scouts faimois contre 550 repas lors des soupers traditionnels.

Une réussite sans doute boostée par l’effet « Fête des mères » du week-end dernier.