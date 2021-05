Onuachu, Footballeur Pro de l’année, peut quitter Genk la tête haute

Le meilleur buteur de la Prol League succède à Hans Vanaken au titre de joueur de l'année.

Sans surprise, Paul Onuachu, a été élu Footballeur Pro de l’année ce lundi lors du gala annuel. En plus de ce trophée individuel, le Nigérian de 26 ans peut se targuer de porter le Taureau d’Or dans son dos grâce à ses 33 buts et a remporté la Coupe de Belgique. De quoi ponctuer en beauté une saison déjà bien riche avec Genk qui termine deuxième au classement.

Arrivé dans le Limbourg en août 2019, Paul Onuachu s’était arrêté à 9 buts la saison dernière. Cette année, il est devenu le pion central du trio offensif de Genk (avec Bongonda 16 buts et Ito 11 buts) qui a turbiné tout au long de la saison. En effet, le buteur venu de Midtjylland a un pied dans 46% des buts de Genk en championnat. Une implication remarquable et surtout remarquée qui lui permet de succéder à Hans Vanaken, qui avait reçu le trophée en 2019.

Un départ quasiment acté

Après de telles performances, on imagine bien que la case départ est toute proche. D’autant que les intentions des dirigeants sont claires. «On sera ouvert à un transfert si l’offre est respectueuse pour le joueur et le club», a récemment déclaré le président Croonen. Le téléphone de l’agent du néo-international risque donc de chauffer cet été. De quoi ouvrir les portes de la Premier League? «J’adore Arsenal et Emmanuel Adebayor, l’un des joueurs que j’admirais le plus, y a joué. C’est le football que j’aime regarder et donc je voudrais un jour jouer chez les Gunners», confiait récemment l’attaquant. Même si, actuellement, la Lazio, Lyon et le Séville semblent tenir la corde. Si l’idylle entre le 6e meilleur buteur d’Europe et Genk s’arrête cet été, Onuachu aura, en deux saisons à peine, marqué de son double mètre l’histoire de notre championnat en atteignant (et dépassant) la barre des 30 buts marqués. Une première depuis l’exercice 2001-02 et un certain Wesley Sonck qui avait planté 30 fois pour … Genk.