Quatre individus arrêtés pour vol à Liège: l’un d’eux se rebelle avant de faire un malaise

Quatre personnes en séjour illégal ont été arrêtées pour vols ou tentatives de vol ce dimanche à Liège, a indiqué le Parquet de Liège. Deux ont tenté de voler dans le quartier du Laveu et deux autres ont commis leurs méfaits aux Guillemins.

Deux de ces personnes ont été surprises par les habitants du quartier du Laveu en train de voler dans une habitation. Ces derniers les ont mis en fuite avant d’appeler la police. Ces deux mêmes individus ont ensuite tenté de voler dans un véhicule en stationnement avant d’être arrêtés par une patrouille de police.

Ils ont été déférés ce lundi matin au parquet de Liège et feront l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel.

Deux autres personnes, également en séjour illégal, ont été arrêtées sur l’Esplanade des Guillemins pour un vol de sac. Il s’agit de deux jeunes, âgés respectivement de 18 et de 19 ans. La police de Liège s’est rendue sur les lieux pour les interpeller. Le plus vieux des deux s’est alors rebellé et a notamment porté des coups aux policiers avant d’être transporté à l’hôpital pour un malaise.

Les deux jeunes ont été déférés devant le Parquet de Liège ce lundi matin. Ils feront eux aussi l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.