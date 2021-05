Sept ans après, un hommage a été rendu aux victimes de l’attentat du Musée Juif de Belgique

Une cérémonie a eu lieu ce lundi au Musée juif de Belgique, à Bruxelles, sept ans après l’attentat qui y a été commis et qui a coûté la vie à quatre personnes.

Le grand rabin Albert Guigui, le ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort et le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close y assistaient.

Commémoration de l'attentat au Musée Juif de Belgique qui coûta la vie à 4 personnes il y a 7 ans. Mes pensées vont aux victimes et aux proches. Nous n'oublions pas cet acte ignoble et nous restons unis face à la haine. pic.twitter.com/DeW4u079br — Rudi Vervoort (@rudivervoort) May 24, 2021

Le 24 mai 2014, le Musée juif de Belgique était le théâtre d’une attaque terroriste qui a coûté la vie à Emmanuel et Myriam Riva, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, froidement abattus par Mehdi Nemmouche.

Au cours de la cérémonie, le directeur du musée, Philippe Blondin, a rappelé les faits. Philippe Close, lui, a souligné la résilience dont ont fait preuve la ville et ses habitants après les attentats, que ce soit au Musée juif ou ensuite à Maelbeek et Zaventem. «Le terroriste voulait aussi détruire ce que représente le musée, un lieu qui réunit les gens et qui est ouvert au brassage des cultures et des idées», a-t-il dit.

La commémoration s’est terminée par une prière. Des bougies ont également été allumées en souvenir des victimes.