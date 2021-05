𝘿𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙦 𝙫𝙚𝙧𝙡𝙖𝙖𝙩 𝙀𝙨𝙨𝙚𝙫𝙚𝙚



De Fransman kwam in 2018 over van KAA Gent en speelde in totaal 69 wedstrijden voor Essevee. Samen met Damien kwam de club niet tot een akkoord voor de verlenging van zijn contract.



Meer op https://t.co/tinrRHr81S pic.twitter.com/OmHiMYoZUg